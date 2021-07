“Oprah With Meghan and Harry: A CBS Primetime Special” é o nome da entrevista polémica onde Oprah pôs a descoberto alguns dos podres da Casa Real britânica, revelados pelos duques de Sussex, e que esta terça-feira surte entre os nomeados para os Emmys, prémios que distinguem todos os anos o melhor das séries televisivas.

Foram duas horas de revelações inesperadas por parte do casal que se afastou da monarquia há mais de um ano e se mudou para Los Angeles, agora já com os dois filhos, Archie, de 2 anos, e a recém-nascida Lilibet Diana, cujo sexo foi anunciado nessa mesma entrevista, transmitida a 7 de março pela CBS.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Os pensamentos suicidas de Meghan Markle durante a gravidez, as conversas no seio da família sobre “quão escura” seria a pele de Archie e a desilusão de Harry em relação ao seu pai, Carlos, foram alguns dos temas abordados ao longo desse momento televisivo que envolveu um milhão de libras na compra de direitos para ser transmitida no Reino Unido. As várias confissões feitas à apresentadora norte-americana revelam um lado mais perverso dos comportamentos da realeza no palácio, mesmo dentro da própria família, mas rainha Isabel II aparenta sair ilesa das críticas.

A surpresa chegou esta terça-feira, aquando do anúncio dos nomeados para os Emmys, onde a entrevista surge na categoria de Série de Não-Ficção ou Especial com Apresentador. A cerimónia de entrega de prémios está marcada para 19 de setembro em Los Angeles, naquela que é já a 73.ª edição dos Emmys.