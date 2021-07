O processo de reestruturação da SATA “está a correr bem” e deve estar concluído “até ao final do ano”, afirmou segunda-feira o presidente do concelho de administração da companhia aérea açoriana.

Estamos a correr contra o tempo — não nos podemos esquecer que Bruxelas tem todas as companhias aéreas da Europa em cima, todas elas maiores do que a SATA e com os seus problemas próprios, temos outra no país com as mesmas particularidades. Acreditamos que, até ao final do ano, a coisa esteja resolvida”, disse Luís Rodrigues, quanto questionado pelos jornalistas sobre quando estará terminado o processo de reestruturação da empresa.