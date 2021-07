Os modelos dos especialistas da plataforma Covid-19 Insights apontam para a existência de mais de seis mil novos casos de infeção por dia na primeira semana de agosto. Os dados são avançados esta terça-feira pelo Jornal de Notícias.

Ao diário, Pedro Simões Coelho, da Nova Information Management School (IMS), que coordena a plataforma, diz que o pico da nova vaga deverá ser registado após a segunda quinzena de agosto. A partir daí, prevê-se que as infeções voltem a descer devido aos efeitos da vacinação. O responsável não considera que os números sejam “assustadores”, já que seis mil casos diários hoje “não têm a mesma gravidade que tinham em janeiro a março, porque [na altura] se traduziam em internamentos e em morte”. Só no dia 4 de agosto, estão previstos 6.160 novos casos.

No que toca aos internamentos, a plataforma prevê, na mesma data, 1.101 hospitalizações, com 213 pessoas em cuidados intensivos. Segundo o último boletim da Direção-Geral da Saúde, divulgado na segunda-feira, estavam internadas 729 pessoas, sendo que 163 estavam em unidades de cuidados intensivos.

Ao Observador, no início deste mês, o matemático Jorge Buescu adiantava que, na altura, não só não havia pico da quarta vaga à vista, como as novas estimativas apontavam para que os casos chegassem aos 4.000 a 5.000 por dia no fim de julho, “a menos que se tomem urgentemente medidas eficazes”. No último boletim da DGS foram oficializados mais 1.782 novos casos, um número que é normal ser inferior nos relatórios com referência a domingo. Já o relatório com os dados de sexta-feira (publicado no sábado) confirmava mais 3.162 infetados, não muito longe das previsões avançadas ao Observador.