A produção de automóveis em Portugal caiu 29,5% para 16.170 veículos em junho, em termos homólogos, sobretudo devido à falta de semicondutores, divulgou esta segunda-feira a Associação do Comércio Automóvel de Portugal (ACAP).

“Em junho de 2021, foram produzidos em Portugal 16.170 veículos automóveis, o que representou uma queda de 29,5%, quando comparado com o mesmo mês de 2020, mas uma diminuição de 43,6% face ao mês homólogo de 2019”, informou a ACAP, em comunicado, sublinhando a importância de fazer uma comparação com junho de 2019, “para se ter uma ideia mais exata do impacto da pandemia na produção automóvel“.

Segundo a associação, a atua crise no fornecimento de semicondutores, que afeta a indústria automóvel a nível mundial, terá sido a principal razão para os resultados registados em junho. Em termos acumulados, no primeiro semestre de 2021, saíram das fábricas instaladas em Portugal 152.267 veículos, o que representa um aumento de 29,8% face aos primeiros seis meses de 2020, mas uma diminuição de 17,3%, quando comparado com o mesmo mês de 2019.

A informação estatística relativa ao ano de 2021 confirma a importância que as exportações representam para o setor automóvel, já que 98% dos veículos fabricados em Portugal têm como destino o mercado externo, o que contribui de forma significativa para a balança comercial portuguesa”, salientou a ACAP.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Quanto ao destino das exportações, a Europa continua a ser o mercado líder, com 87,3% do total: Alemanha (15,8%), França (14,7%), Itália (13,6%), Espanha (12,0%) e Reino Unido (7,2%) no topo do ranking.

Já relativamente à montagem de veículos automóveis em Portugal, em junho foram montados 18 veículos pesados, tendo representado um decréscimo de 83,6%, face ao mesmo período do ano passado. Em termos acumulados, de janeiro a junho, a montagem nacional de veículos pesados apresentou uma queda de 70,8%, em termos homólogos, com 124 veículos montados.

Pelo sexto mês consecutivo apenas foram montados veículos pesados de passageiros. Nos primeiros seis meses do ano, foram exportados 28,2% dos veículos montados em Portugal, representando 35 unidades, sendo que a Alemanha foi o único destino destes veículos.