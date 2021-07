“Ninguém foi maluco o suficiente para fazer isto”. Mas Gustavo Gallas foi. O brasileiro abriu em 2018 o seu bar de cerveja artesanal, o 21 Brewpub Gallas, na Graça, depois de andar em experimentações e de fabricar a sua própria cerveja. Este verão, a atração foi criada em virtude da pandemia e das poucas saídas que existem dela: a vacinação. Todas as pessoas vacinadas têm direito no seu bar a um litro de cerveja gratuito e sem contrapartidas — a ideia é dar incentivos à vacinação dando uma recompensa. Gelada, uma recompensa bem geladinha.

A iniciativa arrancou ainda em junho, com menos adesão nessa altura, e tem vindo a crescer à medida que o processo de vacinação avança em Portugal. “Fiquei muito surpreendido quando vi que a recusa e o ceticismo da vacina era elevado em Portugal, não esperei que assim fosse”, conta. “Fiquei até alarmado com os números, porque não é de toma obrigatória mas de facto consegue aliviar-nos daquilo que estamos a viver. Com o bar pensei que tinha de fazer alguma ação que incentivasse as pessoas a serem vacinadas”.

Dito e feito. Com uma série de torneiras de cerveja artesanal à disposição no seu bar — e outros tantos barris de stock — Gustavo quis “desenvolver uma atividade legal, uma brincadeira descontraída, para sairmos juntos da Covid o mais rápido possível”, diz.

O raciocínio foi simples: oferecer um litro de cerveja a cada pessoa vacinada. E não, não precisa de ter um esquema vacinal completo, uma dose apenas dá direito a um litro igualmente. “Se tiver só uma dose pode vir cá e voltar depois da segunda toma, aproveita duas vezes a oferta”, conta. “Já tive até clientes aqui que queriam tomar mais doses para poderem estar sempre a vir cá”.

Gustavo diz que basta apresentar ao balcão o cartão de vacinação ou o certificado digital, se for o caso, e a cerveja é oferecida ao cliente sem qualquer contrapartida, ou seja, não precisa sequer de consumir mais nada. A única coisa que pede é que a pessoa se desloque dentro de um período de sete dias após a toma, para não acumular muita gente no bar.

Ainda que “sem qualquer fundamento médico”, Gustavo recomenda que se dirijam ao bar passados dois ou três dias após a toma, evitando que as pessoas vão diretas do centro de vacinação para as mesas do seu bar.

“Não há contraindicações, segundo dizem, mas nós quisemos também proteger-nos de complicações. Se a pessoa quiser vir direta pode vir, mas porque não esperar dois dias?”, questiona. “A cerveja não foge e vai estar cá para eles, por isso queremos precaver eventuais problemas que possam acontecer”.

Gustavo conta que ainda não teve ninguém a ir direto da inoculação para o bar, porque “as pessoas têm cumprido esse período de intervalo”. “Eu sou brasileiro, tive o cuidado de perguntar se havia problema. Sempre que um brasileiro vai ao médico ou se medica a primeira pergunta é: doutor, eu posso beber?”, brinca. “Ainda assim, eu gosto de prevenir tudo e não quero ninguém se sentindo mal aqui, cerveja é para ficar bem e animado, não mal”.

Para Gustavo, é difícil precisar quantos litros exatamente já ofereceu, mas “à vontade mais de 40 litros”, até porque quando a ideia arrancou a vacinação encontrava-se nas pessoas com mais de 45 anos, diz, e que por isso não tinham tanta adesão. “Desde que as idades do autoagendamento têm vindo a diminuir tem sido a loucura total. Chegamos a ter umas cinco ou seis pessoas diariamente, ficamos muito contentes com isto, é bom sinal”, diz. “E agora achamos que vai aumentar ainda mais porque está na hora de os jovens serem vacinados”.

O dono do 21 Brewpub Gallas diz que a iniciativa se vai prolongar pelo menos até final de julho, mas que até pode ponderar “um alargamento”. “Terá de parar num momento porque abaixo dos 18 não pode consumir álcool, mas quero dar pelo menos a esses uma chance de ter cerveja grátis”.

No bar, para acompanhar as cervejas artesanais gratuitas há petiscos, mas são os hambúrgueres artesanais a prata da casa, com opções de carne e vegetariano.