A Câmara do Porto aprovou esta segunda-feira, com a abstenção do PSD, a abertura de candidaturas para a gestão do Programa de Consumo Vigiado de drogas, que resultará na criação de um espaço amovível a instalar junto ao Bairro da Pasteleira Nova.

De acordo com o vereador da Habitação e Coesão Social, Fernando Paulo, a resposta ficará localizada mais precisamente junto ao busto do médico Albino Aroso, pai do planeamento familiar, “por ser uma das atuais zonas de consumo”. Contudo, esta unidade poderá ser deslocalizada para outro território que se entenda como “mais necessário e pertinente” para estar na proximidade do fenómeno dos consumos a céu aberto, indicou.

O concurso, adiantou, será lançado a 14 de julho e decorrerá até dia 30 do mesmo mês. Com uma área total de cerca de 90 metros quadrados (m2), o equipamento tem uma capacidade instalada de 10 postos com separação física entre o espaço para consumo fumado e o espaço para consumo injetado, incluindo condições de ventilação e exaustão do espaço para consumo fumado/inalado.

Num comentário ao Programa de Consumo Vigiado na cidade, a socialista Maria João Castro defendeu a necessidade uma abordagem integrada, sublinhando que uma sala não chega para resolver o problema. A vereadora deixou ainda uma crítica ao discurso contraditório do presidente da Câmara do Porto, o independente Rui Moreira, ao defender a criminalização do consumo e ao mesmo tempo apoia a criação destas salas.

Em resposta, Rui Moreira explicou que o arrastar do processo se deveu por um lado, à ausência de consenso na Assembleia Municipal e, por outro, ao entendimento das autoridades de saúde que queriam que a autarquia assumisse os custos e a operação, algo que o município “fez finca-pé” e recusou.

Quanto à criminalização do consumo na via pública, o autarca esclareceu que é contra o consumo junto às escolas. Já o social-democrata, Álvaro Almeida justificou a sua abstenção por não concordar com o modelo de financiamento da resposta que, considera, é da inteira responsabilidade do Estado central. “Não tenho nada contra. Tenho uma objeção de fundo e de princípio que seja Câmara do Porto a financiar a 100% a atividade do 1º ano. É da total responsabilidade do Estado”, declarou.

Por seu turno, a vereadora da CDU, Ilda Figueiredo, afirmou que, apesar de esta sala não resolver o problema de fundo, esta estrutura vai contribuir para minorar o problema que se intensificou com a demolição do bairro do Aleixo, mas está espalhado por outros locais da cidade, rematou.

Em resposta ao vereador do PSD, Moreira explicou que embora esta seja uma responsabilidade do Estado, a autarquia decidiu suportar financeiramente um ano de operação por entender que esta é uma resposta importante não só para os usuários, como também para as pessoas que vivem nas redondezas onde há consumo de drogas a céu aberto.

De acordo com a proposta aprovada esta segunda-feira, o limite máximo do financiamento público assegurado pela Câmara do Porto para a execução do Programa pelo período de um ano, a título experimental, é de 270 mil euros, mas o apoio global da autarquia ascende aos 650 mil euros. O Programa de Consumo Vigiado do Município do Porto resulta da cooperação entre várias entidades, na sequência do protocolo assinado em 2020 para a criação de respostas deste tipo na cidade.

Esse documento, subscrito pela Câmara do Porto, pelo Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências (SICAD), pela Administração Regional de Saúde do Norte (ARS Norte) e pela Segurança Social, prevê numa primeira fase a implementação de um espaço de consumo vigiado amovível e numa segunda fase um espaço de consumo vigiado móvel.