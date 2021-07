A UEFA anunciou esta terça-feira a equipa ideal do Euro 2020 e, sem surpresa, a campeã Itália é o país mais representado, com cinco jogadores. O finalista Inglaterra dá três atletas a esta lista, onde se encontra ainda um jogador de 18 anos.

A grande ausência é a do melhor marcador da competição, Cristiano Ronaldo, com a frente de ataque a estar reservada ao belga Lukaku.

Veja a lista abaixo com a explicação de alguns dos motivos que levaram estes jogadores a serem eleitos para a equipa ideal da competição.

???????? Introducing the official Team of the Tournament for #EURO2020 Who would be your captain? ???? pic.twitter.com/goGLi6qQzj — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) July 13, 2021

Gianluigi Donnarumma (Itália)

O italiano prodígio das balizas foi eleito o melhor jogador do Euro 2020, pelo que só podia fazer parte da equipa do torneio. Além das defesas em dois desempates nos penáltis – uma valeu o título -, Donnarumma conseguiu durante todo o Europeu manter exibições consistentes e seguras. Sempre atento, além de grandes defesas mostrou-se inteligente e, inclusivamente, com alguma qualidade a sair aos cruzamentos. Por norma, diz a história que as equipas italianas são construídas desde trás. E com Donnarumma, que tem apenas 22 anos, a squadra azzurra está protegida para muitos anos.

Kyle Walker (Inglaterra)

José Mourinho não é homem de dar elogios à toa. Assim, ao eleger Kyle Walker como o jogador que mais o impressionou durante o Euro 2020, é porque tem motivos para tal. O lateral inglês do Manchester City foi, sem dúvida, um dos esteios da sua equipa e, apesar de não ter sido o lateral mais ofensivo da competição, mostrou-se ainda efetivo junto aos seus centrais, que ajudou e dobrou várias vezes.

Leonardo Bonucci (Itália)

Além de ser mais um dos responsáveis pela segurança defensiva da Itália, Bonucci ainda foi um perigo nos passes longos, como demonstrou também na final, numa bola impressionante que desmarcou o colega Berardi. Foi mais uma demonstração da qualidade do central transalpino com a bola nos pés. Marcador do golo italiano na final, fez com Chiellini (como faz há anos) uma grande dupla. Fez um Europeu “limpinho”.

Harry Maguire (Inglaterra)

Foi um dos melhores executantes no desempate por grandes penalidades na final, mas não valeu de muito, pelo que é um detalhe. Durante o Europeu, contudo, foi um dos pilares da Inglaterra, que sofreu apenas dois golos e nos jogos mais complicados: meia-final e final. Autor de um golo no 4-0 frente à Ucrânia, nos quartos de final, Maguire não é um “artista” com a bola nos pés, mas o seu ímpeto foi um dos grandes pilares ingleses.

Leonardo Spinazzola (Itália)

Certamente o melhor lateral esquerdo do torneio, não é exagerado dizer que estava ser um dos melhores jogadores de toda a competição. A lesão no tendão de aquiles foi gravíssima e tirou do Europeu, demasiado cedo, um atleta que estava a jogar a um ritmo impressionante. Não jogou os últimos dois jogos da sua seleção, mas fez o suficiente para estar nesta equipa. Mais que o suficiente.

Pierre-Emile Hojbjerg (Dinamarca)

Era um “crime” a equipa ideal do Euro 2020 não ter um dinamarquês. O conto de fadas da Dinamarca apenas terminou nas meias-finais, frente à Inglaterra, e embora Delaney possa ter, de certa forma, mais destaque, há alturas em que Hojbjerg segura o meio-campo da equipa quase sozinho. Bom a defender, forte nas decisões, o jogador do Tottenham foi um dos principais heróis de uma equipa que ultrapassou de forma fantástica a quase tragédia de Eriksen.

Jorginho (Itália)

Quase que podemos chamar a Jorginho o dono da bola, porque é quem dita o ritmo da Itália. A jogar na posição que Pirlo ocupou vários anos, o italo-brasileiro é um patrão de meio-campo quase à antiga. Com uma qualidade de passe acima da média, a forma como controla o jogo e faz jogar é muito agradável de se ver. Além de “mandar” com a bola nos pés, fala, fala e fala com os seus colegas, quase como um comandante.

Pedri (Espanha)

Foi eleito o melhor jogador jovem do Euro 2020 de forma óbvia e não havia qualquer hipótese de ser eleito outro jogador. As comparações podem ser muito injustas, mas acontece que Pedri joga na posição que já foi de um tal de Iniesta, e bem. Elogiado pela imprensa e pelo seu treinador, Luis Enrique, o jovem jogador do Barcelona foi um dos principais motores da Espanha, combinando muitas vezes com Jordi Alba pela esquerda. A maneira como joga de acordo com o que o jogo pede, seja para a acelerar ou controlar, é exímia para um jogador que tem apenas 18 anos.

Federico Chiesa (Itália)

O italiano é um perigo à solta e aparece nesta lista mesmo que tenha começado o Euro como suplente. Quando agarrou o lugar, explicou o porquê de lá estar, com uma intensidade de jogo impressionante. Se por vezes baixa demasiado a cabeça quando tem a bola, compensa-o com outras jogadas de génio, como o golaço frente à Espanha. Foi ainda o desbloqueador do encontro frente à Áustria. Além dos golos, Chiesa é daqueles que quebra antes de torcer. Fez um grande Europeu.

Romelu Lukaku (Bélgica)

O avançado belga tem várias facetas, o que faz dele um dos dianteiros mais perigosos e complicados de defender no futebol atual. Com um poder físico impressionante, tanto joga como uma espécie de “pivô” a receber a bola de costas para a baliza para combinações (a Bélgica usou e abusou disto), como no contra ataque e na correria é um grande jogador. Ao poderio físico, junta uma boa técnica, o que faz dele um avançado completo.

Raheem Sterling (Inglaterra)

Numa Inglaterra pragmática, Sterling acabou por ser o mais “mexido”, partindo da esquerda para o meio e, por vezes, atuando como um autêntico “vagabundo” dentro de campo. É um jogador que tem golo e ajudou o ataque inglês a funcionar com mais qualidade, embora, por vezes, sejam questionáveis as suas decisões de “um contra todos”. No Europeu acabou por não abusar disso, o que ajudou muito às suas exibições mais consistentes.