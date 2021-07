A UEFA abriu um processo disciplinar contra a Federação Inglesa de Futebol (FA) depois dos acontecimentos do passado domingo, antes, durante e depois da final do Euro 2020, em Wembley, entre Itália e Inglaterra, que a squadra azzurra venceu nas grandes penalidades.

A conduta dos adeptos ingleses não passou incólume aos olhos do organismo que regula o futebol europeu, que anunciou assim várias acusações, uma das quais relacionadas com o homem que invadiu o campo já perto do apito do final dos 90 minutos.

Estão ainda dentro do procedimento disciplinar o “arremesso de objetos pelos adeptos” e “distúrbios durante os hinos nacionais“. Neste último caso, os adeptos ingleses assobiaram o hino italiano. O uso de fogo de artifício dentro do estádio também é motivo para ser ativado o comité da UEFA para a Ética e o corpo disciplinar.

“Separadamente, um inspetor do comité de Ética e Disciplina da UEFA foi selecionado para conduzir uma investigação disciplinar aos eventos que envolveram adeptos e que ocorreram dentro e perto do estádio [de Wembley]”, refere o comunicado oficial.

Estas acusações surgem apenas alguns dias depois de a FA ter sido multada em cerca de 30 mil euros também devido ao comportamento dos seus adeptos no encontro da meia-final frente à Dinamarca, que também foi jogado em Wembley.

O dia de domingo foi bastante complicado, não só nas zonas de fãs em Londres, mas principalmente em Wembley e nas imediações. Aconteceram distúrbios e vários adeptos conseguiram invadir o estádio antes do jogo, com muitos a conseguirem, mesmo sem bilhete, lugar para assistir ao jogo. Dentro do estádio a confusão manteve-se, com várias pessoas que pagaram (e bem) pelo direito a assistir ao grande jogo, a verem os seus lugares ocupados por outras pessoas.