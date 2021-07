Esta nova versão de software para o sistema Full Self-Driving (FSD) da Tesla já estava prometida há muito (desde 2018), mas tudo indica que a procura por sistemas mais sofisticados de ajuda à condução é mais complicada do que pareceria à primeira vista. Que o diga a gigantesca Google, que começou a trabalhar em carros autónomos em 2009 e ainda continua a desenvolver o seu sistema.

O FSD beta V9 foi disponibilizado no final da semana passada, para os clientes que adquiriram este sistema, sendo que é o primeiro na marca que prescinde de radares, trocando-os por câmaras de vídeo, controladas pela Tesla Vision. A V9 trouxe ainda um novo visual, como os clientes que já instalaram a actualização do sistema, enviado como sempre over-the-air, já tiveram ocasião de constatar.

Por ser “beta”, o novo FSD é ainda experimental, com a Tesla a pedir aos utilizadores que testem o sistema e enviem os necessários comentários, críticas e sugestões, pois só assim se pode apressar a evolução. Os primeiros clientes da marca que instalaram o novo software não perderam tempo a colocar à prova o FSD beta V9, registando os vídeos que publicamos.

O mais recente FSD continua a ser um dispositivo de ajuda à condução, o que significa que o condutor continua a ser o único responsável a bordo. Paralelamente, parece que está anulada a possibilidade de dormir ao volante ou até deslocar-se para o banco posterior para se aconchegar mais confortavelmente, uma vez que a câmara, que filma o interior a partir do retrovisor interior, verifica se o condutor está desperto e com atenção na estrada. E é preciso ter presente que o Autopilot e o FSD que estão disponíveis na Europa são mais restritivos do que os que são vendidos aos condutores norte-americanos, devido à legislação nos dois continentes.

Veja as imagens e ouça os comentários dos primeiros condutores que tiveram ocasião de testar o beta V9.