Apesar da temperatura mínima descer em relação a ontem, com 8 graus Celsius (em Bragança), a máxima contabiliza o mesmo valor que na segunda-feira passada: 32 (em Faro). O vento pode chegar aos 75 quilómetros por hora no Centro e Sul e é previsto céu pouco nublado ou limpo, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA). Estas condições meteorológicas colocam 21 concelhos dos distritos de Faro, Santarém, Portalegre e Castelo Branco apresentam um risco máximo de incêndio.

São eles: Lagos, Portimão, Monchique, Silves, Loulé, São Brás de Alportel e Tavira (Faro), Portalegre, Marvão, Gavião, Castelo de Vide e Nisa (Portalegre), Mação, Abrantes, Sardoal, Chamusca, Constância, Vila Nova da Barquinha, Tomar, Ferreira do Zêzere (Santarém) e Vila de Rei (Castelo Branco).

O IPMA colocou também vários concelhos de todos os distritos, exceto Viana do Castelo e Braga, em risco muito elevado e elevado de incêndio. O risco de incêndio determinado pelo IPMA tem cinco níveis, que vão de reduzido a máximo.

Os cálculos são obtidos a partir da temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas últimas 24 horas. O risco de incêndio vai manter-se elevado em algumas regiões do continente pelo menos até sábado. Está ainda prevista uma pequena descida da temperatura mínima e pequena subida da máxima, em especial no interior.

Todos os distritos de Portugal continental, o arquipélago da Madeira e as ilhas Terceira e São Miguel, nos Açores, apresentam esta terça-feira um risco muito elevado de exposição à radiação ultravioleta (UV), segundo o IPMA.

A ilha do Faial (grupo central dos Açores) apresenta níveis elevados e a ilha das Flores (grupo ocidental dos Açores) está esta terça-feira com risco moderado de exposição à radiação UV. Para as regiões com risco muito elevado, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) aconselha a utilização de óculos de sol com filtro UV, chapéu, t-shirt, guarda-sol, protetor solar e evitar a exposição das crianças ao sol.