(em atualização)

Desde 2008, sob a tutela então criada, que Britney Spears não podia escolher quem a representa em tribunal, uma realidade que mudou finalmente esta quarta-feira. A juíza Brenda Penny aprovou o pedido da artista para contratar um advogado à sua escolha, avança o The New York Times. É um desenvolvimento importante, sobretudo após notícias recentes de que o advogado escolhido pela cantora, Mathew Rosengart, aceitou essa responsabilidade. A representação da artista era um dos temas em cima da mesa na audiência de quarta-feira.

A audiência sucede ao depoimento bombástico do passado dia 23 de junho, quando a cantora de 39 anos falou pela primeira vez em anos em tribunal e, diante da juíza Brenda Penny, disse querer acabar com a tutela “abusiva”. O discurso que durou 24 minutos foi de tal forma acelerado que Britney foi interrompida mais do que uma vez para uma correta transcrição. As palavras — entretanto difundidas um pouco por todo o mundo — tiveram um impacto tal que vários protagonistas envolvidos no processo que se arrasta desde 2008 caíram que nem peças de dominó: uns atrás dos outros.

A começar pela Bessemer Trust, incumbida de gerir o património da cantora juntamente com o pai desta. No início de julho, a juíza aceitou o pedido da empresa para se retirar do processo, uma decisão que se deveu a uma “mudança de circunstâncias”, de acordo com os documentos legais então consultados pelo The New York Times. A empresa, aquando do pedido de renúncia, alegou que fora informada de que a tutela de Spears era voluntária e que a artista havia consentido a sua participação, ideias que caíram por terra perante o dramático depoimento de 23 de junho. A empresa defendeu, então, “respeitar” os desejos da cantora. Com esta decisão, James P. Spears, de 68 anos, ficou como o único tutor do bens, enquanto Jodi Montgomery manteve-se como tutora temporária dos assuntos pessoais de Britney, uma função anteriormente ocupada pelo pai.

Seguiu-se o agente de há 25 anos. Também no início deste mês, Larry Rudolph apresentou a demissão alegando que a cantora terá mostrado “vontade em aposentar-se oficialmente”, pelo que os seus serviços “deixaram de ser necessários”. O agente começou a trabalhar com Britney nos anos 90 e ajudou-a a garantir o seu primeiro contrato de gravação. Como se isso não bastasse, o advogado nomeado pelo tribunal Samuel D. Ingham III, que a representava desde 2008, também pediu demissão do cargo poucos dias após o poderoso depoimento da sua cliente. Ingham terá ficado “extremamente zangado” com as declarações da artista — que disse não saber que podia pedir o fim da tutela — , alegando que deixou isso bem claro à estrela da pop. Segundo fontes consultadas pelo TMZ, a artista apenas teria expresso ao advogado o desejo de remover o pai da tutela.