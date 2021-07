Alexandra Magnólia Dias considera que a CPLP tem apenas “um papel informal” para apoiar Moçambique na luta contra o extremismo islâmico, lembrando que Maputo foi mais recetivo a uma intervenção militar africana.

Em entrevista à agência Lusa a propósito dos 25 anos da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), a investigadora do Instituto Português de Relações Internacionais (IPRI), da Universidade Nova de Lisboa, afirma que a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) funcionará nesta questão “mais como um fórum informal de concertação de visões”, sendo as intervenções militares levadas a cabo no quadro da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SADC).

A SADC aprovou numa cimeira extraordinária, no final de junho, o envio de forças para o norte de Moçambique e uma missão avançada deverá chegar esta semana. Além destas forças, chegou na sexta-feira um primeiro contingente de tropas ruandesas, que também vão apoiar o país lusófono, no âmbito de um acordo bilateral.

Por seu lado, a União Europeia aprovou na segunda-feira uma missão de formação militar em Moçambique que visa “treinar e apoiar as Forças Armadas moçambicanas” no “restabelecimento da segurança” em Cabo Delgado, que terá a duração de dois anos e que será chefiada no terreno pelo brigadeiro-general do Exército português Nuno Lemos Pires.

A nível da SADC, defendeu Alexandra Magnólia Dias, a expetativa é que a África do Sul seja a “maior contribuinte com forças” por ser a potência continental e regional. A professora especialista em assuntos africanos destacou também a missão da União Europeia, “pela sua experiência no combate ao extremismo violento”, referindo como exemplo as intervenções na Somália e no Mali, “em que militares portugueses também estiveram integrados”, ou em outros contextos regionais no Corno de África ou no Sahel.

“Esta experiência é importante em termos de lições aprendidas, o que se deve evitar trazer para o quadro de Moçambique, de Cabo Delgado e para aquela região fronteiriça com a Tanzânia, de fronteiras porosas”, acrescentou. Para a investigadora, mesmo a missão da UE é limitada à formação e ao apoio técnico porque “há uma arquitetura de paz e segurança africana”. “Há um dispositivo regional, as tais comunidades económicas regionais onde faz sentido então falar do empenhamento e Moçambique mostrou-se mais recetivos relativamente a um enquadramento regional de uma intervenção internacional”, lembrou.

Sobre o papel de Angola, que também integra a SADC, Alexandra Magnólia Dias referiu que o país lusófono podia ter um “papel duplo” por integrar a organização regional e pela “experiência de outros teatros de operações dos Grandes Lagos”, mas o facto é que “a potência hegemónica”, continental e regional, é a África do Sul.

Moçambique está assim a apoiar-se nas “relações privilegiadas” com “os países vizinhos contíguos”, disse, referindo que “o movimento de insurgência extremista violento em Cabo Delgado constitui uma ameaça para a segurança da própria África do Sul”.

Da parte da CPLP, a XIII cimeira de Chefes de Estado e do governo, na sexta-feira e no sábado, em Luanda, “é importante como fórum onde pode haver uma discussão ao mais alto nível dos diferentes Estados-membros de formas efetivas de manifestação de solidariedade com Moçambique”, mas “não faz sentido pensar numa missão de apoio à paz ou numa intervenção” da organização lusófona, concluiu.

Grupos armados aterrorizam Cabo Delgado desde 2017, sendo alguns ataques reclamados pelo grupo jihadista Estado Islâmico, numa onda de violência que já provocou mais de 2.800 mortes, segundo o projeto de registo de conflitos ACLED, e 732.000 deslocados, de acordo com a ONU.

Angola tem “responsabilidade moral” em plano de adesão da Guiné Equatorial, diz Investigadora

A investigadora defende ainda que Angola tem “a responsabilidade moral” de levar a Guiné Equatorial a cumprir o programa de adesão à CPLP, uma vez que foi dos principais impulsionadores da entrada deste país na organização.

Alexandra Magnólia Dias considerou que a implementação do programa de apoio à integração da Guiné Equatorial da CPLP, prevista para ocorrer até 2022, deve ser uma das prioridades da presidência angolana. Angola assume a presidência rotativa da organização lusófona na XII Cimeira de Chefes de Estado e de Governo da CPLP, que se realiza na sexta-feira e no sábado, em Luanda.

“Angola, que foi um dos Estados-membros que maior protagonismo e maior importância teve na admissão oficial da Guiné Equatorial”, na cimeira de Díli, em 2014, “deve na sua presidência garantir que a Guiné Equatorial […] implemente estas medidas efetivas e que a abolição da pena de morte e alguns avanços no sentido de uma maior liberalização política e sinais de democratização sejam levados a cabo”, defendeu.

A especialista em assuntos africanos considerou que se trata de uma “responsabilidade moral” de Angola “criar os incentivos” para “uma maior democratização” da Guiné Equatorial, começando “pela abolição da pena de morte”, uma medida a que se comprometeu, mas que ainda não cumpriu.

Ressalvando que aquilo que se pode esperar das organizações internacionais “para influenciar processos de transição e liberalização política interna é sempre limitado”, Alexandra Magnólia Dias defendeu que são necessárias também medidas “para a criação de um espaço político para manifestação da oposição dentro da sociedade e do Estado da Guiné Equatorial”.

Questionada sobre o impacto da adesão deste país, liderado desde 1979 por Teodoro Obiang, acusado por organizações internacionais de violações dos direitos humanos, a professora referiu que a admissão “foi contra os princípios fundacionais da CPLP”, nomadamente “o passado histórico como um legado colonial” e a “língua comum”.

Segundo a investigadora, a adesão da antiga colónia espanhola, impulsionada por Angola e pelo Brasil e em que Portugal “foi apanhado na curva”, colocou também em causa um dos princípios e elementos constitutivos da CPLP, que é “o respeito pela democracia e pelos direitos humanos”, gerando “uma crise profunda em termos identitários”. Alexandra Magnólia Dias considerou que essa fase estará já ultrapassada, mas destacou que neste processo de adesão “os resultados são tímidos”, incluindo na promoção e disseminação da língua portuguesa naquele país.

Sobre a evolução da CPLP ao longo de 25 anos, a investigadora referiu o acordo de mobilidade, que deverá ser aprovado na cimeira de Luanda, como “uma das grandes conquistas”, que “tem efeitos tangíveis que vão ser visíveis” porque “vai facilitar e promover a aproximação entre cidadãos da CPLP”.

A professora referiu tratar-se de “um acordo contracorrente” porque será firmado numa altura de restrições à mobilidade, sobretudo no quadro da pandemia da Covid-19, dando “um sinal político de vontade de avançar e eliminar obstruções” no espaço lusófono.

Questionada sobre limitações à aplicação desde acordo tendo em conta os espaços regionais em que cada país se encontra, admitiu que há questões a ultrapassar, mas disse esperar medidas efetivas e não apenas “narrativa política”.

Para a investigadora, este acordo “é um marco, que pode ser um ponto de viragem importante para a CPLP”, sobretudo numa altura de “maior encerramento do ponto de vista global e de emergência de movimentos e partidos políticos que apelam ao ódio”.

Sobre a aposta na vertente económica, Alexandra Magnólia Dias referiu que é preciso “sair do paradigma securitário” e pensar em África “como um mercado de destino dos seus produtos” e não “como fonte de migrantes irregulares”. Para a investigadora, outra das potencialidades de África é a sua população jovem, que representa uma oportunidade para a deslocalização de produção.

Também a zona de comércio livre continental africana “pode ser uma excelente porta de entrada para os Estados-membros da CPLP não-africanos para estes mercados”, sublinhou. Integram a CPLP Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste.