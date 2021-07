Um deputado testou positivo à Covid-19 esta quarta-feira, nos habituais testes de antigénio realizados na Assembleia da República, e foram identificados 31 contactos de risco no Parlamento, o que pode levar à ordem de isolamento profilático por parte das autoridades de saúde.

No e-mail a que o Observador teve acesso, os serviços revelaram que dos “84 testes de deteção de antigénio” realizados no período da manhã “um deputado [testou] positivo”, sendo que houve mais testes durante a tarde, um total de 140.

O deputado tem “sintomas ligeiros”, nomeadamente dores de corpo, e esteve no período da manhã em reuniões, na mesma altura em que foi realizar o teste.

O Parlamento assegurou que foram tomadas as “medidas preventivas necessárias, nos termos do Plano de Contingência da AR, em articulação com o Gabinete Médico e de Enfermagem”, e foram identificados e contactados todos os que tiveram “contacto próximo nos últimos dois dias” com o deputado em causa, sendo que durante o dia foram contactados os 31 contactos de risco.