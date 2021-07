Vemo-las numa pausa para compor o cabelo, a beber água, ou já em plena ação, enquanto os mais curiosos se esforçam por assistir ao desenrolar dos acontecimentos no interior de um estabelecimento. Não sabemos se em 2021 o ritual do brunch continua em cima da mesa, mas uma coisa é certa: mais de 20 anos e uma inesperada pandemia depois, não há sinal de o loungewear levar ao tapete as cinturas marcadas ou a legião de stilettos que marcaram a caminhada de “O Sexo e a Cidade”. Para que não restem dúvidas, a ausência de peso continua a ser Samantha Jones, a personagem eternizada por Kim Cattrall — e as redes sociais, uma miragem quando a saga das quatro amigas arrancou, obviamente reagiram.

Em pleno set de “And Just Like That”, o regresso a Nova Iorque nesse reboot da série da HBO, as primeiras imagens saídas das gravações garantem que há tradições que não definham nem com um poderoso vírus no percurso: o guarda-roupa continua a fazer suspirar, mesmo que as opções para este reencontro com Miranda Hobbs (Cyntia Nixon), Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker) e Charlotte York Goldenblatt (Kristin Davis) possam desde logo suscitar algumas interrogações: num mundo dominado pela descontração do streetwear e pela desconstrução das formas, largos anos após essa despedida em 2004, fará sentido ancorar o estilo exclusivamente em Manolos e Louboutins?

O tom da série que deverá estrear no final do ano, foi dado no passado dia 9, quando a produção partilhou a primeira foto oficial do trio durante as gravações. Eis Miranda e as suas calças Vince, Carrie empoleirada nas suas plataformas Celine, e Charlotte acompanhada pela sua carteira Lady Dior (e mais adiante a passear o cão com a sua saia Balenciaga). Entretanto, e porque há sempre espaço no closet para um bom achado, há mais looks e momentos para descobrir na fotogaleria.