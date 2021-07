A publicação deste direito de retificação de Standvitual relativo ao artigo “Uma parceria com benefícios para os leitores” é efetuada por efeito de deliberação do Conselho Regulador da ERC (art.º 27, n.º 4, da lei de Imprensa).

“No passado dia 18 de março de 2021, este jornal publicou um texto com o título, “Uma parceria com benefícios para os leitores” no qual afirmou que o stand online Piscapisca.pt no espaço de 11 meses, teria logrado “igualar o líder de mercado de ultima década no número de carros”, o Standvirtual. Esta afirmação não é verdadeira, e é manifestamente incorreta, uma vez que apresenta uma descrição distorcida e errada do mercado ao colocar a plataforma “Pisca-Pisca” na mesma posição que o “Standvirtual”.

Entendemos que o texto procurou equiparar o que não é sequer equiparável, como único intuito de promover um parceiro comercial do “Observador”,

Assim, e em rectificação do conteúdo publicado, vimos por este meio esclarecer que, o stand online “PiscaPisca.pt não logrou igualar o “Standvirtual”, líder de mercado da última década no número de carros disponíveis, continuando o “Standvirtual” líder isolado do mercado.

A errónea afirmação de que o stand online Piscapisca.pt logrou igualar o “Standvirtual” em número de carros é manifestamente incorreta e põe em causa o trabalho e dedicação da OLX Portugal, S.A. responsável pelo site “Standvirtual”.

Por tudo isto, é essencial a reposição da verdade, para salvaguardar a transparência.

OLX PORTUGAL, S.A.”