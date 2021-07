Um erro informático está a impedir muitas farmácias de conseguirem registar os testes rápidos de antigénio que deveriam ser comparticipados pelo Estado. Apesar de cada utente ter direito a quatro testes gratuitos por mês, as farmácias estão a ter dificuldades em inserir essas informações no sistema, pelo que algumas continuam a cobrar pelos testes.

O problema é noticiado pelo Expresso, que falou com dezenas das 189 farmácias aderentes a este sistema, que deveria servir para garantir a comparticipação dos testes rápidos feitos na farmácia. Segundo a descrição feita pelos responsáveis de farmácias de todo o país ao jornal, um erro no software que está a ser usado, e que é assegurado pelos serviços partilhados do Ministério da Saúde, não permite perceber quais os utentes que cumprem as condições para terem direito ao teste gratuito, pago pelo Estado.

O problema gera diferentes soluções, uma vez que as farmácias vão decidindo caso a caso: há as que continuam a cumprir o acordo com o Estado, confiando em que os registos em papel servirão para garantir a comparticipação depois; as que cobram o preço “normal” dos testes, que ronda os 25 euros; e as que decidiram sair do sistema de compartipação.

O atual sistema entrou em vigor a 1 de julho e é válido por este mês, embora possa ser prolongado no tempo. Na portaria publicada no final de junho, o Governo explicava que queria “aliviar os constrangimentos financeiros” associados aos testes, num esforço para reforçar a estratégia de testagem.

A mesma portaria definia que “a comparticipação é limitada ao máximo de quatro TRAg (testes rápidos de antigénio) de uso profissional, por mês civil e por utente”. Ultrapassado esse limite, o preço máximo por teste deveria ser de dez euros.

O novo regime, “excecional e temporário”, só não se aplica nestes casos: a quem já tenha a vacinação completa, a quem tenha recuperado da doença há menos de seis meses e a menores de 12 anos.