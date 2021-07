A zona oeste dos Estados Unidos está a enfrentar mais de 60 incêndios em 10 estados devido à vaga de calor, do Alasca ao Wyoming, sendo que nos Estados do Arizona, Idaho e Montana estão mais de metade dos maiores fogos em curso.

Os incêndios estão a acontecer com o Oeste em plena segunda vaga de temperaturas perigosamente elevadas, com apenas algumas semanas de diferença. Uma mega seca, alimentada pelas alterações climáticas, também está a contribuir para as condições que tornam os fogos ainda mais perigosos, consideraram cientistas.

De acordo com o Serviço de Meteorologia dos EUA a vaga de calor diminuiu em muitas áreas e acredita-se que o baixar das temperaturas sejam fundamental para travar os fogos, que já destruiu casas e deixou milhares de pessoas em fuga.

Neste momento o maior incêndio deflagra no sudoeste rural do Oregon, onde já arderam mais de 800 quilómetros quadrados e onde foram destruídas 21 casas até ao momento. As chamas estão ativas há oito dias em Bootleg e o The New York Times diz que o fogo não está contido.

Mas as tragédias têm-se multiplicado nos últimos dias. O vento e o tempo quente e seco criaram um ambiente favorável às chamas e no norte da Califórnia, por exemplo, já foram retiradas cerca de três mil pessoas das suas casas.

Também o Estado de Washington viu uma tempestade provocar um incêndio que já consumiu 223 km2, no Idaho, o governador mobilizou mesmo a Guarda Nacional para combater um fogo, provocado também por um raio, que destruiu 62 km2 de uma zona dominada por madeira seca.

Neste ano, já ocorreram quase 34 mil incêndios nos Estados Unidos, que queimaram mais de 809 mil hectares de terreno, segundo o centro dos EUA que gere este setor. National Interagency Fire Center. Isto representa mais do que a totalidade de fogos em 2020, em que houve 27.770 incêndios que quase 648 mil hectares.