A GNR vai colaborar com a Segurança Social na aplicação do Estatuto do Cuidador Informal, através de ações de sensibilização e de apoio na instrução dos processos de requerimento, ao abrigo de um protocolo esta quinta-feira firmado.

A GNR vai também sinalizar potenciais cuidadores informais e colaborar nas ações previstas no Plano de Intervenção Específico em vigor para cada cuidador, através da cedência de espaços para ações de formação e informação, de acordo com o documento assinado com o Instituto de Segurança Social (ISS).

Integrar na Operação Censos Sénior, esclarecimentos temáticos relativos às questões sobre os cuidadores informais, bem como caracterizar o tipo de apoio dado pelo cuidador a cada idoso, são outras das valências previstas. Em comunicado conjunto, foi ainda indicado o apoio a crianças e jovens em situação de dependência para atividades relacionadas com o desenvolvimento psicossocial.

A cerimónia de assinatura contou com a presença do presidente do conselho diretivo do ISS, Rui Fiolhais, e do comandante do Comando Operacional, José Manuel Lopes dos Santos Correia.