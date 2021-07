Seja no mar, rio ou lago, ninguém consegue igualar o Seabreacher Z, um veículo que consegue imitar os golfinhos. Desloca-se com o mesmo à vontade à superfície ou debaixo de água, sendo ainda capaz de mergulhar, rodopiar, saltar e até ficar na vertical, exactamente como um golfinho, só que desta vez transportando dois seres humanos na sua “barriga”.

As semelhanças entre este curioso veículo, fabricado pela Innespace Productions, e um golfinho são por demais evidentes. Concebido por dois engenheiros, um neozelandês e outro norte-americano, o Seabreacher Z visa voar através da água com a mesma graciosidade e rapidez do popular mamífero. Daí que tenha o mesmo tipo de apêndices para controlar o “voo” aquático, das generosas barbatanas peitorais à cauda horizontal, passando pela barbatana dorsal que está sempre presente, excepto quando o condutor quer rodopiar, altura em que é recolhida.

O veículo foi projectado como um pequeno submarino para dois adultos – submersíveis é a verdadeira especialidade da Innespace Productions –, possuindo 5,08 metros de comprimento, 1,98 m de largura e um peso de 657 kg. O cockpit onde se instalam condutor e passageiro, um atrás do outro, é coberto por um revestimento transparente, para que se possa apreciar a vista, abaixo ou acima da superfície.

O golfinho é um animal possante, daí a rapidez, o mesmo acontecendo com o Seabreacher Z, que monta no seu interior um motor Rotax a 4 tempos com 230 cv. A potência elevada garante 43 nós à superfície, cerca de 77 km/h, e 21,7 nós debaixo de água, aproximadamente 40 km/h. Por cerca de 67 mil euros, é um dos mais rápidos e mais acessíveis barcos/submersíveis do mercado.