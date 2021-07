Os dados que o Governo e a task force para a vacinação estão a usar para calcular o ritmo a que os portugueses estão a ser vacinados não condizem e até já levaram a que Portugal fosse anunciado, erradamente, como o líder mundial na vacinação no início deste mês com um número de inoculações por dia que nunca tinha sido registado.

A notícia é avançada, esta quarta-feira, pela revista Sábado. Foi a 2 de julho que o Governo partilhou um gráfico da Our World in Data que colocava Portugal na liderança mundial do processo de vacinação no início de julho, com base em dados do Ministério da Saúde que apontavam para dias com mais de 200 mil vacinas administradas.

Acontece que os números registados pela task force liderada pelo vice-almirante Gouveia e Melo são diferentes, tendo a estrutura confirmado à Sábado que os seus registos são os oficiais e que esse patamar não tinha sido atingido, embora entretanto, com a aceleração da vacinação, Portugal já tenha mesmo alcançado a liderança do processo a nível mundial.

À Sábado, os Serviços Partilhados do Ministério da Saúde garantiram que a origem dos dados que usam para calcular o ritmo de vacinação é a Plataforma Nacional de Registos e Gestão de Vacinação (ou Sistema VACINAS). No entanto, o sistema deveria ser o mesmo que é usado pela task-force, pelo que a discrepância não fica explicada.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

O mesmo acontece para uma das explicações adiantadas à revista pelo Ministério da Saúde: a explicação estaria no facto de a meio de junho terem passado a ser incluídos os dados da vacinação nos Açores e na Madeira. Ainda assim, a Sábado fez as contas e garante que a soma continua a não bater certo, isto é, os dados do ministério e da task force não condizem.

Os últimos dados avançados pela Direção-Geral da Saúde, num relatório divulgado esta terça-feira e que está em linha com os números da task force, indicam que pelo menos 60% da população portuguesa já recebeu uma dose da vacina. Quanto às pessoas com o esquema vacinal completo, o número é de 4,3 milhões, ou 42% da população. Ao todo, Portugal já distribuiu 10,7 milhões de doses.