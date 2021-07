A icónica modelo Kate Moss foi anunciada esta terça-feira como a nova cara da Skims, a marca de shapewear lançada em 2019 por Kim Kardashian, que apresentou a modelo como “um ícone de moda” que definiu o estilo de uma geração.

“Conheci a Kate em 2014 através do Riccardo Tisci [diretor criativo da Burberry] e fiquei instantaneamente impressionada com o humor atrevido, com a beleza clássica e autêntica — somos amigas desde então”, escreveu Kim numa publicação no seu Instagram.

A socialite de 40 anos e a modelo de 47 foram até vistas juntas recentemente em Roma, depois de um desfile da Fendi, numa visita ao Vaticano. “Ela é um ícone de moda, define toda uma geração de estilo e eu estou honrada em apresentá-la como o novo rosto para a Skims este verão”, acrescentou.

A campanha foi fotografada por Donna Trope e inclui pequenos vídeos onde a modelo enverga peças das coleções Skims Fits Everybody e da Skims Cotton — no fim de cada um dos vídeos ouve-se a voz de Moss: “toda a gente está a usar Skims”. As imagens promocionais da nova campanha mostram Kate vestida com bodies de shapewear, soutiens e cuecas da marca e ainda com uns calções modeladores e em topless.

Segundo um comunicado da marca, referido pela Business of Fashion, a Skims quer agora chegar a novos públicos e os respetivos vídeos vão passar nas plataformas de streaming e na televisão já a partir desta quinta-feira.

“A Kate representa muito no mundo da moda, mas a sua influência transcende a indústria”, referiu Jens Grede, co-fundador da marca, citado pelo WWD. “Ela é uma força cultural, a definição de cool e ainda assim completamente única. Não há ninguém como ela”.

De notar também que a mais recente conquista da marca será a sua passagem pelo Japão. Através de uma publicação no Twitter, Kim anunciou que a sua marca seria a responsável por vestir a delegação feminina dos Estados Unidos da América nos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de Tóquio com roupas íntimas, pijamas e loungewear.

I am honored to announce that @SKIMS is designing the official team USA undergarments, pajamas and lounge wear for the athletes this year in Tokyo and the same pieces will be available in a capsule collection at https://t.co/Qsy51Sl2Sd ???????? pic.twitter.com/u2IWXCmUup — Kim Kardashian West (@KimKardashian) June 28, 2021

A Skims cresceu exponencialmente com a pandemia uma vez que Kim apostou e incluiu nas coleções roupa confortável para estar em casa — em 2020 as vendas quadruplicaram. Embora não haja dados públicos sobre as receitas da marca, uma fonte próxima do negócio, citada pela Forbes, a marca estará avaliada em 500 milhões de dólares.

A publicação, ainda assim, avaliou-a em abril deste ano em menos de metade — 225 milhões de dólares, facto que não comprometeu o estatuto de bilionária de Kim.

Na galeria, veja algumas das imagens da campanha com Kate Moss.