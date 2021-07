A Lamborghini desafia regularmente os seus clientes do Urus a pegar nos seus SUV e a enfrentarem adversidades, sobretudo fora de estrada, onde este modelo recorre ao seu adaptável sistema de tracção 4×4 para lidar com obstáculos e pisos escorregadios e aos 650 cv do 4.0 V8 biturbo para sair de qualquer enrascada. Mas a Lamborghini Esperienza destina-se a ir mais longe e a abranger mais modelos da marca.

Consciente que muitos dos clientes que adquirem os superdesportivos italianos apreciam a potência e se deslumbram com o comportamento, mas apenas os utilizam para pequenas voltinhas, muitas delas na cidade e arredores, a Lamborghini aproveita a Esperienza para desafiar a sair da zona de conforto os donos dos seus supercarros, sem terem medo que se estraguem ou não se sintam à vontade.

O mais recente exemplo ocorreu na China, onde os clientes locais foram convidados a uma incursão pela natureza, durante cinco dias e cerca de 800 km. O trajecto escolhido visitou alguns dos locais mais pitorescos do país e o grupo incluía 42 veículos, entre Urus, Aventador e Huracán.

Denominada Esperienza Giro China, a viagem arrancou em Yinchuan e atravessou as montanhas Helan, o que incluiu percorrer a Route 66 chinesa, que atravessa desertos e pequenas aldeias. O templo Fuyin, o rio Amarelo e o parque geológico de Lanzhou Danxia mereceram também a atenção da comitiva chinesa, cujo mercado deverá ser o segundo maior da Lamborghini em 2021, atrás do norte-americano e ligeiramente à frente do alemão.