As multas vão ser mais pesadas. Escolas que inflacionem as notas dos alunos vão ter de pagar multas mais altas e os diretores, e outros envolvidos neste tipo de processos disciplinares, também irão sofrer consequências mais graves. O anúncio foi feito no Parlamento, pelo ministro da Educação. “Vamos proceder à revisão e ao reforço do quadro sancionatório no sentido de preservar e garantir, cada vez mais, o princípio da igualdade”, disse Tiago Brandão Rodrigues, falando, esta quarta-feira, aos deputados da Comissão de Educação.

No entanto, não detalhou quando será feita a revisão das sanções ou em quanto pretende o Governo agravá-las.

A decisão foi tomada depois dos resultados obtidos com o reforço de fiscalização nas escolas e que culminou, por exemplo, na suspensão da diretora pedagógica do Externato Ribadouro, no Porto, onde a Inspeção Geral da Educação e da Ciência (IGEC) encontrou indícios de sistemática inflação de notas dos alunos ao longo de vários anos letivos. O colégio vai contestar a decisão em tribunal.

Falando aos deputados, o ministro lembrou o “trabalho sistemático que tem sido feito pela IGEC (com centenas de auditorias), tendo sido recentemente instaurados mais de 65 processos disciplinares e aplicadas largas dezenas de sanções disciplinares”. Em causa, acrescentou Tiago Brandão Rodrigues, está o princípio da igualdade de avaliação, que deve ser mantido entre todos os estudantes.

“Depois de tudo o que temos impulsionado neste sentido, continuaremos a trabalhar firmemente para existir uma avaliação justa e equitativa”, sublinhou o titular da pasta da Educação.

Atualmente, o Estatuto da Carreira Docente — onde está prevista a abertura de processos disciplinares — prevê medidas como a repreensão escrita, a aplicação de penas de multa, de suspensão e de inactividade a quem seja considerado culpado por infração disciplinar. As penas expulsivas também estão previstas e são da competência do ministro da Educação.

Em maio, quando foram conhecidos os rankings das escolas, o Ministério da Educação divulgou também dados sobre a atividade da IGEC. A inflação das notas, cujo objetivo é facilitar a entrada dos estudantes no ensino superior, tem estado na mira da Inspeção-Geral da Educação e Ciência e, nessa altura, havia 66 processos disciplinares instaurados. Dois foram suspensos — por aposentação ou cessação de funções dos arguidos, conforme previsto na lei — e os restantes resultaram em 64 sanções disciplinares que variam entre a repreensão escrita, a multa e a suspensão de funções.

Em comum, essas infrações tinham o objetivo final: a inflação de notas. “As infrações detetadas e punidas são de natureza diversa, passando tanto pela deficiente elaboração de critérios de avaliação como pela incorreta aplicação ou verificação da correta aplicação dos mesmos, sendo responsáveis diretores de agrupamentos de escolas e escolas não agrupadas e diretores pedagógicos dos estabelecimentos do setor particular e cooperativo e docentes”, esclareceu, à data, o gabinete do ministro da Educação, em resposta a perguntas enviadas pelo Observador.

No entanto, não se detalhava quantas escolas sancionadas são privadas nem quantas são públicas, ou como se dividiram as sanções aplicadas.

Recentemente, foi tornado público o caso do Externato Ribadouro e a suspensão de funções da sua diretora pedagógica, por ordem do Ministério da Educação, por inflação de notas. A escola privada foi também condenada ao encerramento por um ano, pena suspensa por um período de dois anos.