A subida do nível do mar, causado pelas alterações climáticas, aliado a marés mais altas por efeito da gravidade da Lua vão provocar uma década de cheias frequentes nas zonas costeiras dos Estados Unidos a partir de meados de 2030. Estas são as conclusões do primeiro estudo que inclui todas as causas conhecidas para as cheias, liderado pela equipa de Ciência da Mudança do Nível do Mar da NASA, da Universidade do Havai, e divulgado no dia 7 de julho pela agência espacial americana. Mas o problema não ficará restrito só à América do Norte.

As cheias nas zonas costeiras do lado este (do oceano Atlântico ao golfo do México) são comuns, mas a partir dos anos 2030 podem acontecer várias de seguida durante um mês ou mais, ultrapassando os limites de inundação conhecidos, dependendo da posição em que se encontra a Lua, a Terra e o Sol. Em meados da próxima década, a Lua estará na fase do ciclo em que as marés são maiores (têm maior amplitude).

Sabe-se que os ciclos lunares, que duram 18,6 anos, têm uma fase de marés de menores amplitudes (variação entre maré alta e maré baixa) e uma fase de maiores amplitudes — como a que vivemos neste momento. A diferença é que, no próximo ciclo lunar (em meados de 2030), os efeitos das alterações climáticas serão muito mais evidentes, logo o impacto das marés também, defendem os autores do estudo.

Atração gravitacional resultante [do alinhamento Lua, Terra, Sol] e a resposta correspondente do oceano podem fazer com que os moradores das cidades enfrentem inundações a cada um ou dois dias”, lê-se no comunicado da NASA.

Bill Nelson, administrador da agência, explica também que as localidades cuja altitude é próxima do nível do mar já sofrem com as inundações. “E isso só vai piorar”, diz. “A combinação da atração gravitacional da Lua, do aumento do nível do mar e das alterações climáticas continuarão a exacerbar as inundações costeiras no litoral do nosso país e em todo o mundo.”

Por outro lado, o problema não é cada inundação só por si, mas “o efeito cumulativo ao longo do tempo”, afirma Phil Thompson, professor assistente da Universidade do Havai e primeiro autor do estudo. Há uma certa “tendência” para desvalorizar este tipo de problema, diz, porque estas cheias envolvem menos quantidade de água do que acontece com outros desastres naturais. Mas, se em vez de acontecer uma, forem “dez ou 15 vezes por mês”, pode haver consequências significativas, para as empresas e para os habitantes.

As descobertas do estudo contribuirão para que as cidades possam ir tomando precauções para o acontecimento, de forma a que haja o mínimo de danos possíveis.