Portugal vai disponibilizar a Angola 50 mil doses de vacinas contra a Covid-19, para apoiar as autoridades angolanas no plano de vacinação, que chegam na quinta-feira à capital angolana, foi anunciado esta quarta-feira.

As vacinas vão ser entregues às “autoridades competentes angolanas numa cerimónia com o Ministério da Saúde”, referiu, em comunicado, o Ministério dos Negócios Estrangeiros português. O documento acrescenta que as 50 mil doses serão “acompanhadas do material necessário para viabilizar a sua administração”, incluindo seringas e agulhas.

O Governo português assumiu o compromisso de disponibilizar pelo menos 5% dos seus lotes de vacinas para os Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa (PALOP) e Timor-Leste. Já foram enviadas doses para Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique e São Tomé Príncipe. Timor-Leste deverá receber na próxima semana as primeiras 12 mil vacinas oferecidas por Portugal.

Angola contabiliza 40.327 casos de Covid-19 desde o início da pandemia, incluindo 946 óbitos e 34.584 recuperados, estando agora ativos 4.797 casos.

A pandemia de Covid-19 provocou pelo menos 4.053.041 mortos em todo o mundo, entre mais de 187,7 milhões de casos de infeção pelo novo coronavírus, segundo o balanço mais recente da agência France-Presse.

De acordo com os dados mais recentes do Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana, o continente ultrapassou esta quarta-feira os seis milhões de caso, estando imerso numa agressiva terceira onda da doença.

A doença é transmitida pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.