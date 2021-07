Os maiores bancos a operar em Portugal, os principais acionistas da SIBS, preferem não comentar publicamente o facto de Vítor Fernandes continuar como presidente (não-executivo) do conselho de administração da empresa de serviços financeiros que gere a rede Multibanco. A exceção é o Millennium BCP, que garante que “não está a equacionar qualquer alteração” no que diz respeito ao apoio que foi manifestado na (recente) nomeação para o cargo deste banqueiro. A nomeação de Vítor Fernandes para o Banco de Fomento (que vai ser instrumental na gestão dos fundos da “bazuca”) foi suspensa pelo Governo após o Ministério Público ter alegado que Vítor Fernandes tinha “relação privilegiada” com o devedor do Novo Banco Luís Filipe Vieira e que, nesse âmbito, teria transmitido informação sensível que beneficiou o empresário.

“Os argumentos que estiveram na origem do acordo do BCP à nomeação do Dr. Vítor Fernandes para a função de Chairman da SIBS, nomeadamente conhecimento do negócio, experiência de gestão e independência permanecem válidos, pelo que o Banco não está a equacionar qualquer alteração”, indicou fonte oficial do Millennium BCP, por e-mail, após questão enviada pelo Observador.

Outros bancos contactados pelo Observador preferem não comentar: é o caso do Santander e do BPI. Já o Montepio e os (outros) dois bancos por onde Vítor Fernandes passou – Caixa Geral de Depósitos e Novo Banco – não responderam, para já, ao pedido de comentário. Esta notícia será atualizada se esses comentários chegarem nas próximas horas.

Como o Observador recordou esta quarta-feira, Vítor Fernandes é presidente (não-executivo) do conselho de administração da SIBS, a posição que tinha Vítor Bento até à saída recente do ex-presidente do BES/Novo Banco para a Associação Portuguesa de Bancos (APB). Porquê a SIBS? Embora não tenha o perfil mais mediático de Vítor Bento, Vítor Fernandes tem, pelo menos, experiência na relação com a SIBS – foi sempre ele o administrador representante dos (três) bancos em que trabalhou junto da SIBS.

O seu papel, em certa medida, de supervisão e fiscalização do trabalho feito pela comissão executiva – liderada por Madalena Cascais Tomé, reconduzida no cargo de presidente-executiva no final de maio. No comunicado de imprensa da SIBS após a sua nomeação lia-se que “Vítor Fernandes tem uma sólida carreira profissional na área da banca e seguros” e acrescentava que este era, “aliás, um regresso à SIBS, pois Vítor Fernandes fez parte do conselho de administração da empresa entre 2014 e 2020”, por via de ter sido o administrador não-executivo nomeado pelos bancos em que trabalhava.

Contactada igualmente pelo Observador, fonte oficial da SIBS também se escusou a comentar o assunto.