O Tribunal Constitucional (TC) declarou inconstitucionais os diplomas de apoios sociais aprovados no Parlamento e promulgados pelo Presidente da República. Os juízes-conselheiros decidiram pela inconstitucionalidade das normas que propunham três apoios excecionais à pandemia: apoio no âmbito da suspensão de atividade letivas e não letivas presenciais; apoio excecional à família; e medidas excecionais por redução forçada da atividade económica e de incentivo à atividade profissional.

Os juízes fizeram uso da lei-travão para barrar as medidas, alegando que estas três normas “implicavam, em parte, um aumento de despesas no corrente ano económico“. Apesar de “o restante pedido do primeiro-ministro não [ter obtido] provimento do Tribunal”, António Costa leva a melhor sobre o chefe de Estado e constitucionalista Marcelo Rebelo de Sousa.

No acórdão do TC lê-se ainda que “é difícil distinguir quais são as matérias com efeitos financeiros diretos, até porque são raras as normas que não possuem nenhuma implicação financeira”. E, tendo em conta que a lei-travão é “a tutela do plano financeiro do executivo para o ano económico em curso, baseado no Orçamento que a Assembleia da República aprovou e cuja execução incumbe ao Governo”, o TC considera que “esse propósito seria frustrado caso se permitisse que os deputados adotassem normas que, não criando uma despesa imediata, tivessem efeitos financeiros negativos naquele ano económico”.

A decisão não tem efeitos retroativos e não retira os apoios sociais a quem os recebeu, ou seja ninguém tem de devolver os apoios que recebeu até agora.

“Governo se quisesse assumia esses apoios e apoiava as pessoas”

Rui Rio reagiu poucos minutos depois da decisão do Tribunal Constitucional, disse que a inconstitucionalidade não é surpreendente e admitiu que “todos” tinham consciência de que “havia dúvidas relativamente à constitucionalidade” doa apoios sociais aprovados com os votos contra do PS. Contudo, o líder do PSD realçou que a AR entendeu que devia haver um “esforço” para aumentar os apoios em tempos de pandemia e “o Governo se quisesse assumia esses apoios e apoiava as pessoas, como não quis recorreu ao TC, sabendo que a probabilidade de ser inconstitucional era razoável”.

“Quem sai aqui prejudicados são os portugueses que deixam de ter apoios e que ficámos a perceber que o Governo não quer dar esses apoios sociais. O critério do Governo foi político, o do TC foi judicial”, acrescentou.