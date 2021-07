Quatro pessoas morreram e cerca de 30 pessoas estão desaparecidas na zona ocidental da Alemanha, depois de pelo menos seis casas terem colapsado devido às fortes chuvas e inundações que estão a afetar a Europa central, noticia a agência Reuters citando fontes da polícia.

Um dos lugares mais afetados pelas cheias é o município de Schuld, no estado da Renânia-Palatinado, na região ocidental do país. A pequena cidade é banhada pelo rio Ahr, um afluente do importante rio Reno, que banha cidades como Düsseldorf, Colónia, Bonn ou Koblenz. A navegação foi suspensa no Reno.

“Neste momento, temos um número incerto de pessoas em telhados a precisar de ser resgatadas”, disse à Reuters um porta-voz da polícia da província alemã de Koblenz. “Em muitos lugares foram acionados os bombeiros e a proteção civil. Ainda não temos uma imagem muito precisa da situação porque as operações de resgate continuam.”

Na origem das graves inundações está um sistema de baixas pressões que se está a mover lentamente sobre a região e que desde quarta-feira tem causado cheias de dimensão rara no país. De acordo com os serviços meteorológicos alemães, a chuva intensa e contínua deverá manter-se no sudoeste da Alemanha até à noite de sexta-feira.