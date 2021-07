Nenhuma infração foi detetada nos 105 hotéis esta quinta-feira inspecionados pela Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) para verificar o cumprimento da norma da apresentação de certificado digital Covid-19 ou teste negativo no acesso aos alojamentos turísticos.

A informação foi prestada à Lusa pelo inspetor-geral da ASAE, Pedro Portugal Gaspar, ao fazer o balanço da operação “Check-in”, que envolveu a atuação de 52 inspetores em 105 hotéis de mais de 20 localidades, de norte a sul de Portugal continental. A operação, que decorreu entre as 11h00 e as 17h00, implicou a abordagem dos profissionais dos hotéis e clientes, tendo os inspetores presenciado, nalguns casos, a realização de autotestes.

Lisboa, Vila Real, Lagoa, Guarda, Viseu e Figueira da Foz foram alguns dos sítios por onde as 26 brigadas da ASAE passaram, com a operação “Check-in” a fiscalizar hotéis de diferentes tipologias, adiantou Pedro Portugal Gaspar.

Em Portugal continental passou, desde o final da semana passada, a ser obrigatória a apresentação do certificado digital europeu Covid-19 (de vacinação completa, recuperação da doença ou testagem) ou de um teste negativo no acesso a hotéis e outros alojamentos turísticos.

No país, desde o início da pandemia, em março de 2020, morreram 17.187 pessoas e foram registados 920.200 casos de infeção, de acordo com o mais recente boletim da Direção-Geral da Saúde. A Covid-19 é uma doença respiratória causada pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e que se disseminou rapidamente pelo mundo.