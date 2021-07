Tudo pela diversidade, numa homenagem ao empoderamento das mulheres e a uma equipa feminina que jogou em Camp Nou… há 50 anos. Em tons de lilás e até com um pormenor com as cores do arco-íris, assim é o novo equipamento alternativo do Barcelona.

“Optámos pelo lilás – uma fusão de azul e vermelho, que é comum represantarem a luta pela igualdade de género. O design, no entanto, incorpora as tradicionais riscas do Barça em ambos lados”, refere o site do clube que está “comprometido com o desporto feminino e o papel das mulheres no desporto”.

O Barcelona recorda ainda que este equipamento “comemora o 50.º aniversário do jogo de 25 de dezembro de 1970 no Camp Nou pela equipa Selecció Ciutat de Barcelona, considerada a origem da equipa feminina do Barcelona”.

"???????? ???????????????? ℎ???????????????????????? ????????????????????????????, 50 ???????????????????? ????????????, ????ℎ???????? ???????????????? ℎ????????????????????????." A tribute to our first female players ???? @FCBFemeni pic.twitter.com/gbcg5qry8t — FC Barcelona (@FCBarcelona) July 15, 2021

Os blaugrana chamaram ainda algumas dessas “pioneiras” para a campanha, sendo fotografadas com jogadoras do atual plantel do Barcelona.

Da equipa masculina, destaque para as imagens de Piqué, De Jong e Pedri.