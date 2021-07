O Facebook revelou esta quinta-feira quais são os emojis mais utilizados em Portugal na rede social e na plataforma de mensagens Messenger. Entre os símbolos usados para resumir um sentimento ou ação, numa conversa ou texto digital, qual o vencedor de partilhas? O emoji de uma cara a enviar um beijinho e a piscar o olho. Em segundo lugar está o símbolo de um coração encarnado, em terceiro, o “agradecimento ou reza”; e, em quarto, o “bolo de aniversário”.

Como explica o Facebook, “os emojis são uma forma de acrescentar humor e vivacidade às nossas conversas, servindo até, ocasionalmente, para expressar um sentimento que não conseguimos traduzir em palavras”. Além disso, “também acompanham em tempo real a nossa história”. Por exemplo, a rede social identificou “um aumento do uso dos emojis que representam uma cara com uma máscara de proteção, o micróbio e a vacina, considerando que é “uma consequência natural da pandemia da Covid-19”.

Nesta lista que o Facebook partilhou, a empresa revela ainda que o emoji “mais usado pelo género masculino” é o “emoji a rir até às lágrimas” e o “mais utilizado pelo género feminino” é o “Emoji com olhos em forma de coração”.

A rede social adianta ainda que “várias gerações também se expressam de diferentes formas e a utilização de emojis não é exceção”. No top três de emojis mais usados pela “Geração Z (entre os 18 e os 24 anos), Millenials/Xennial, (entre os 25 e os 44 anos) e a Geração X e os Baby boomers (mais de 45 anos)” há dois que se repetem sempre: o emoji de coração encarnado e o emoji a enviar um beijinho.

O Facebook mediu a utilização de emojis em publicações da rede social entre 4 de abril e 3 de julho de 2021 e afirma que “todos os dados são agregados e anónimos” e que “os dados de sexo e idade são auto-relatados”. Aproveitando o anúncio destes dados, a empresa anunciou ainda o lançamento dos “Soundmojis”. “Os Soundmojis são uma nova forma de enviar clips de som no Messenger”, explica a rede social . Por outras palavras, “vai ser possível escolher dentro de uma biblioteca uma série de efeitos sonoros (como grilos, palmas, bateria, e riso maléfico) e excertos de canções populares” e enviá-lo a amigos juntamente com um emoji. O dia mundial do emoji celebra-se no próximo sábado, 17 de julho.