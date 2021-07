Os Milwaukee Bucks empataram a série das Finals da NBA frente aos Phoenix Suns, vencendo por 109-103. As equipas têm agora duas vitórias cada uma e, até agora, o fator casa está a revelar-se decisivo para os conjuntos. Nos dois primeiros jogos, no Arizona, os Suns levaram a melhor. Agora, com a viagem para a casa dos Bucks, a equipa de Giannis Antetokounmpo conseguiu superar uma possível quebra psicológica por estar a perder 2-0, conseguindo então colocar a série como começou. Se, eventualmente, as equipas continuarem a vencer os jogos em casa, a vantagem vai para a equipa de Phoenix, que tem mais jogos no seu pavilhão.

Giannis vinha de dois jogos com mais de 40 pontos e não se pode dizer que o jogo da madrugada desta quinta-feira tenha corrido mal ao grego. A estrela dos Bucks anotou 26 pontos e 14 ressaltos, ficando apenas a duas assistências (fez 8) do triplo duplo. A jogada que mais marca a sua exibição, no entanto, é defensiva, com um importante “abafo” a Ayton, poste dos Suns, à entrada do último minuto do encontro.

Contain the drive off the pick-and-roll.

See the lob go up.

Recover to your man.

Meet the dunk attempt at the summit. Our slo-mo #PhantomCam captures an absolutely special defensive effort from @Giannis_An34 late in the @Bucks Game 4 win. #ThatsGame pic.twitter.com/9v7iJxAzzu — NBA (@NBA) July 15, 2021

O destaque maior e a exibição mais conseguida vai no entanto para o “Robin” de Giannis, Khris Middleton, que marcou 40 pontos. Middleton tem-se mostrado algo intermitente nestes playoffs, mas quando tem aparecido, é sempre um dos grandes destaques da equipa.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Do lado de Phoenix, Ayton fez 6 pontos e agarrou 17 ressaltos, com Chris Paul a não conseguir contribuir como tem feito noutros jogos, terminando os 48 minutos de basquetebol com 10 pontos e sete assistências.

Ainda do lado do conjunto do Arizona, o destaque vai para o recorde alcançado pelo base marcador de pontos Devin Booker. Com 42 pontos nesta madrugada, o número 1 dos Suns chegou aos 542 pontos na sua primeira ida aos playoffs da NBA. Este total de pontos significa um novo recorde da liga, ultrapassando os 521 pontos de Rick Barry, lenda dos Golden State Warriors, em 1967, e os 518 pontos de Julius Erving, figura histórica dos Philadelphia 76ers, no ano de 1977.