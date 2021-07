Nuno Coelho, Tiago Marques, Filipe Brígida e Ricardo Pereira conjuraram uma ideia quando percorriam os corredores da Nova Information Management School, em Lisboa. Ao organizarem uma conferência focada inicialmente nos alunos da faculdade, à semelhança de uma feira de emprego, perceberam que grande parte do interesse que lhes chegava não vinha de quem estava a construir futuro mas de um mercado que se mostrava atento. Com o tempo, a conferência foi crescendo, ganhou dimensão, e em 2017 os dois mil participantes tornaram-se num número demasiado significativo para não servir de base a algo maior.

É aqui que nasce a 3cket (leia-se tricket), a plataforma para qualquer tipo de evento e dimensão, que aposta fortemente na digitalização de todos os mecanismos inerentes a este. Controlo de acessos, pagamentos digitais, jogos e até bengaleiro, tudo acontece num único espaço digital que pode estar ligado a uma pulseira, cartão ou credencial impressa.

É uma plataforma em que os promotores conseguem resolver vários problemas no mesmo sítio”, esclarece Nuno Coelho ao Observador. O objetivo é o de que, através da tecnologia, se ofereça uma maior gama de soluções, adaptadas em tempo real às necessidades.

O empurrão de 2017 viu a empresa crescer mas, com isto, o valor maior continuava a estar nos eventos corporativos, algo que, no final desse ano, transformou a abrangência da plataforma. “Conseguimos um cliente, um grande grupo automóvel, que teve um problema com a tecnologia que ia utilizar e, numa semana, resolvemos esse problema. Logo a seguir começámos a fazer vários projetos para esse grupo, além de pequenas conferências, até que começámos a trabalhar com o grupo das festas The Revenge of the 90’s [uma festa temática focada na década de 1990], mais tarde nosso associado.”

A parceria levou a uma mudança de chip da 3cket e esticou a experiência a outro ramo, o do entretenimento, já em 2018. “Começámos, com eles, a fazer testes piloto da nossa tecnologia. Daí em diante fizemos mais eventos dentro deste espectro, e começámos a fazer eventos como ativação de marca para festivais, com clientes como a EDP, a NOS, a Tabaqueira, Worten, a Fox. Uma série de eventos diferentes que incluía também festas ou concertos”, diz o fundador.

Na calha, com o sucesso, estava um plano expansionista para abril de 2020 que tinha Espanha e o Reino Unido como principais alvos. Seria a pandemia a travar o percurso; da empresa, que até então contava com 12 pessoas a tempo inteiro e três a tempo parcial, sobraram cinco caras, contando com os fundadores.

Com o setor dos eventos parcialmente paralisado, os quatro sócios encontraram estrutura em três frentes: a primeira, através de um fundo, fechado na parceria com a The Revenge of the 90’s, utilizado durante a pandemia. A segunda, através de um investimento de 200 mil euros e a terceira, como muitas outras empresas, através da adaptação como forma de sobrevivência.

Fomos desafiados a criar uma solução que é a 3cket live, em que só quem tinha um bilhete válido da 3cket podia aceder ao evento com uma vantagem: temos um módulo de interação em que conseguimos estar num evento e escolher qual a próxima música que o dj vai tocar ou votar num jogo. Nós conseguimos transportar o que já fazíamos nos eventos físicos para os digitais e isso fez com que os promotores que trabalhavam connosco conseguissem continuar a fazer interações, ter os mesmos canais de venda, mas o evento acontece online”, explicou Nuno Coelho.

A entrada tecnológica no campo dos eventos em pandemia trouxe, além do formato online, outras mais-valias. Exemplo disso é a possibilidade dos clientes efetuarem os próprios pedidos de comida e bebida através da carteira digital do evento e receberem o pedido no lugar, ou recolherem no respetivo food corner (área destinada à alimentação), apenas quando este estiver pronto — evitando contactos, aglomerações e transações com moeda física.