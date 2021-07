O comunicado enviado pela Benfica SAD à CMVM foi uma espécie de gota de água nas decisões que Luís Filipe Vieira ponderava tomar em relação à liderança dos encarnados. No seguimento dessa minuta, onde o Conselho Fiscal e Disciplinar da sociedade colocou como únicos cenários uma saída a bem ou a mal nos próximos 30 dias (tendo em conta que as medidas de coação nunca iriam ser alteradas pelo juiz Carlos Alexandre nesse período), a figura que liderou o clube da Luz nos últimos 18 anos ponderou o que fazer, falou com pessoas próximas, voltou a assumir a desilusão com algumas atitudes mas tomou a decisão de sair. Esta quinta-feira, anunciou. O jornal Record anunciou a informação que o Observador confirmou quando as cartas de demissão estavam na Luz.

Segundo informações recolhidas pelo Observador, e ao contrário do que foi expresso em alguns meios, Vieira considera que deveria ter sido tratado de outra forma pelos seus antigos pares. Ou seja, não colocando em causa a subida de Rui Costa a presidente interino, o antigo líder cedo percebeu que o facto de nunca ter sido referido nas comunicações feitas pelo clube e pela SAD era um caminho até ao fim de linha que menos esperava. Por isso, esteve a preparar as cartas de demissão durante o dia e enviou menos de 30 horas depois de ter recebido aquilo que foi encarado como um ultimato no comunicado endereçado pela Benfica SAD à CMVM. Vieira demitiu-se do clube, da SAD e de todas as participadas, os mesmos cargos que tinha suspendido há menos de uma semana.

