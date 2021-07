A Peugeot anunciou o plano para electrificar a sua gama de veículos ao longo dos próximos anos e o objectivo é arrojado. A marca dirigida por Linda Jackson garantiu que todos os seus modelos montarão, dentro de quatro anos, mecânicas 100% eléctricas ou híbridas plug-in (PHEV).

A Peugeot mantém a estratégia do “power of choice”, o que passa por utilizar plataformas concebidas para montar motores de combustão, mas que podem ser igualmente adaptadas para soluções PHEV e 100% eléctricas. Pode não ser a solução ideal, em termos de eficiência – daí que o grupo Stellantis já tenha feito saber que vai desenvolver quatro plataformas específicas para eléctricos –, mas é de longe a forma mais barata e rápida para oferecer uma gama extensa de PHEV e modelos exclusivamente a bateria.

Para Jackson, a CEO da Peugeot, esta versatilidade da marca e do grupo em que está inserida torna possível que, dentro de apenas dois anos, em 2023, 85% de toda a gama esteja electrificada (PHEV ou BEV), para atingir os 100% dois anos mais tarde, em 2025. Os motores de combustão continuarão a fazer parte essencial da maioria das motorizações do construtor, mas com um crescente recurso à electrificação para reduzir consumos e emissões.

A CEO do fabricante francês salientou que as vendas na Europa vão de vento em popa, a serem reforçadas em breve com o novo 308, que na mais recente geração passa a poder oferecer versões PHEV, e que estes tipos de motorizações vão igualmente ser utilizados em novos mercados fora da Europa, onde a electrificação ainda está a dar os primeiros passos. Para este tipo de clientes, avança Jackson, os PHEV serão vistos como uma solução sofisticada, inovadora e premium.