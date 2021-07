A polícia britânica deteve quatro pessoas por terem proferido insultos racistas nas redes sociais contra os futebolistas ingleses Marcus Rashford, Jadon Sancho e Bukayo Saka depois de estes terem falhado penáltis na final do Euro 2020, que a Itália venceu à seleção de Inglaterra nas grandes penalidades.

A partida ficou marcada por violentos confrontos à entrada do estádio de Wembley, em Londres, onde vários adeptos ingleses tentaram entrar sem bilhete, e por um grande número de insultos racistas, sobretudo através das redes sociais, aos três jogadores ingleses que falharam os penáltis e deram a vitória à seleção italiana.

A onda de insultos racistas foi duramente condenada pelo príncipe William, pelo primeiro-ministro Boris Johnson e pela federação inglesa de futebol. Boris Johnson informou, na quarta-feira, que as autoridades britânicas estão a “tomar medidas práticas para garantir que o regime de proibição de entrada no estádio seja alterado para incluir insultos racistas online“.

Esta quinta-feira, a polícia britânica anunciou que já foram feitas quatro detenções no âmbito de uma investigação especial a crimes de ódio que está a ser liderada pela unidade de futebol da polícia do Reino Unido.

“Estamos a trabalhar de modo próximo com as plataformas de redes sociais, que nos estão a fornecer os dados de que precisamos para avançar com o inquérito”, disse o chefe da polícia Mark Roberts, que lidera a equipa policial responsável pelo setor do futebol, citado pela Reuters. “Se descobrirmos que você está por trás deste crime, vamos persegui-lo e vai enfrentar as graves consequências das suas ações vergonhosas.”

Até agora, as autoridades já submeteram às empresas responsáveis pelas várias redes sociais dezenas de pedidos de identificação de utilizadores, que resultaram na detenção de quatro pessoas.

Na mesma ocasião, a polícia detalhou que nas 24 horas do dia da final do Euro 2020 foram reportadas 897 ocorrências relacionadas com o futebol — que resultaram na detenção de 264 pessoas.