Cerca de duas centenas de profissionais das forças de segurança estão esta tarde junto ao Ministério da Administração Interna (MAI), em Lisboa, num protesto simbólico para exigir um subsídio de risco “digno” e justo”.

Com cartazes onde lê “tratem os polícias com dignidade“,”a vida dos polícias importa” ou ainda “só não há dinheiro para a polícia” e vestidos maioritariamente de preto, o protesto foi promovido por 13 organizações da PSP e da GNR.

Pela organização sindical da polícia, Pedro Carmo disse à Lusa que será entregue em breve no MAI um memorando com reivindicações no qual se justificam os 430 euros que os representantes da policia e da GNR reclamam para subsídio de risco.

No dia 21 de julho, quando a questão for debatida numa reunião no MAI, os elementos das forças de segurança prometem voltar a manifestar-se.