Os grandes golos são para serem recordados, principalmente quando apontados em momentos de maior pressão e nos grandes palcos. Sem surpresa, numa categoria que Cristiano Ronaldo, para variar, não ganhou, os cerca de 800 mil fãs de futebol que votaram no melhor golo do Euro 2020 elegeram a “chapelada” do checo Patrik Schick frente à Escócia.

O lance é de uma execução super difícil mas, ao mesmo tempo, de uma grande simplicidade. O avançado da República Checa aproveita um ressalto, fica com a bola perto do meio-campo e todos esperavam que: a) tentasse o contra ataque algo sozinho; b) esperasse pelos colegas.

Schick não quis nada a ver com essas duas opções e “cá vai disto” do meio do campo, marcando um golaço a 50 metros. O checo fez tantos golos no Euro 2020 como Cristiano Ronaldo, mas uma assistência do português desempatou as contas e fez dele o melhor marcador. O capitão da seleção nacional estava nomeado com um dos golos frente à Hungria, juntamente com craques como Modric, Pogba, De Bruyne ou Insigne. Schick, tal como fez com o guarda-redes escocês Marshall, não deu hipóteses…

Recorde o lance, que merece ser visto vezes sem conta.