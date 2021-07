A presidente da Comunidade de Madrid decidiu iluminar a Real Casa de Correos da Puerta del Sol, no centro da capital espanhola, com as cores da bandeira de Cuba. Ayuso escolheu o edifício que é sede da presidência da comunidade para simbolicamente demonstrar o apoio ao povo cubano que saiu às ruas no domingo em manifestações já tidas como históricas.

La Real Casa de Correos, en la Puerta del Sol, Madrid, con #Cuba???????? y con su lucha por la Libertad.#VivaCubaLibre#SOSCuba pic.twitter.com/hT4GTQhmCY — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) July 14, 2021

Ao El Mundo fontes próximas de Ayuso classificam como “insólito” o facto de o governo espanhol se recuse a reconhecer o regime cubano como uma ditadura e esperam uma retificação do executivo de Pedro Sánchez.

No Twitter a responsável espanhola já tinha demonstrado publicamente o seu apoio ao povo cubano e “exigido ao governo de Espanha que abandonasse a ambiguidade e se colocasse do lado da liberdade”.

Condenamos la dictadura criminal de Cuba y exigimos al Gobierno de España que abandone la ambigüedad y se ponga del lado de la Libertad. Esta noche la Real Casa de Correos se iluminará con los colores de la bandera de Cuba como homenaje a los luchadores por la Libertad. pic.twitter.com/kuBP89TrLW — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) July 14, 2021

Logo no início da semana, depois de terem sido conhecidas as manifestações em Cuba, Ayuso escrevia no Twitter que “Madrid é o quilómetro zero da liberdade e a casa dos cubanos corajosos que por estes dias se levantam contra aqueles que há seis décadas lhes roubam a vida, a democracia e os direitos mais básicos”. Acrescentava a líder de direita: “Hoje mais que nunca: comunismo ou liberdade”.