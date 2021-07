Sem glúten ou integral. Na pizzaria Totale há quatro massas e 13 combinações à escolha

A massa pinsa é a mais alta e fofa, típica de Roma, e em vez de redonda assume uma forma retangular, muito crocante no exterior e macia no seu interior. Esta pode vir inteira para a mesa com qualquer uma das receitas ou então em formato totalina — este formato é metade da pizza pinsa e é uma dose individual por apenas 4 euros. Quando às receitas aqui ficam restritas a quatro: a margherita, a cotto com fiambre de Bolonha, a pesto com pesto de manjericão e tomate, e a diavola com salame ventricina picante.

Existe ainda a massa maxi fina que, como o nome indica, é a mais fina de todas e bastante crocante. Já a massa sem glúten é aquela que se distingue de muitas outras pizzarias, diz Tiago, que confessa “estar a ter mais adesão do que o esperado” nos pedidos das pizzas feitas com esta massa. “É preciso as pessoas confiarem no sítio e nós aqui explicamos tudo e como é feito o processo para que se sintam à vontade a comer”, diz. A massa sem glúten é mais suave, graças à farinha deglutinada e de longa fermentação, e é toda ela preparada numa zona à parte — e isso inclui também um forno diferente — para que não haja contaminação com as outras massas.

Depois de escolhida a base, é só escolher dentro das 13 receitas sempre disponíveis, sendo que a 13.ª é sazonal e vai mudando consoante a estação e produtos da época e também “consoante o que o cliente gosta mais”.

Quase todas as pizzas têm um nome que é também uma referência pop ou mesmo o nome de uma música, é um exemplo disso a Thriller, icónica canção de Michael Jackson, feita com creme de abóbora, mozzarella fior di latte, pancetta romana fumada, queijo pecorino romano e queijo scarmoza, ou a Pear Jam, cujo ingrediente principal é a pera Williams, gorgonzola, nozes, parmesão e stracchino, numa clara referência aos norte-americanos Pearl Jam e ao trocadilho com o ingrediente principal. Há ainda a Enola Gay —o tema dos OMD – Orchestral Manouvres in the Dark — com mortadela de Bolonha com trufa, cebola caramelizada, queijo de cabra e rúcula, ou a Rodeo Drive Barbacoa, aqui associada ao nome da mítica rua em LA, e feita com mozzarella fior di latte, cebola roxa, rolo de carne italiano, pimentos grelhados e molho barbecue.