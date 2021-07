A leiloeira Sotheby’s anunciou esta quinta-feira que um dos (vários) chapéus de dois bicos frequentemente utilizados por Napoleão Bonaparte será leiloado como forma de comemorar o seu bicentenário. Será no dia 15 setembro e é estimado que os valores da peça histórica possam variar entre os 400.000 e os 600.000 mil euros.

O chapéu foi comprado em 1814 por Sir Michael Shaw-Stewart, um político que, segundo o The Guardian, ficou obcecado pelo imperador francês. Mais tarde, trouxe a peça para a sua família, em Ardgowan, na Escócia. Desde essa altura que o objeto foi passando de geração em geração.

Pensa-se que o líder francês, que nasceu na ilha de Córsega, no mar Mediterrâneo, terá usado o chapéu durante a assinatura dos tratados de paz de Tisilt, que rasgaram a Europa entre a França e a Rússia.

Napoleão é uma figura histórica que ainda causa nos dias de hoje debate e discórdia: para alguns, foi um grande imperador, para outros um ditador. Élisabeth Moreno, ministra da Igualdade de França, disse no dia 5 de maio, quando se deu o bicentenário, que o político foi “uma grande figura da história francesa”, mas ao mesmo tempo “um dos grandes misóginos”.

O imperador morreu com 51 anos, quando se encontrava exilado em Santa Helena, ilha britânica, a 5 de maio de 1821, mas a causa da morte ainda é desconhecida. “França, l’armée, tête d’armée, Joséphine .” (França, o exército, chefe do exército, Joséphine) — foram as suas últimas palavras.