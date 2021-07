O constitucionalista Vital Moreira não poupa nas palavras para reagir à declaração de Marcelo Rebelo de Sousa depois de saber do chumbo do Tribunal Constitucional aos apoios sociais aprovados pela coligação negativa no parlamento. “Lamentável é a despropositada reação do Presidente da República a este acórdão, que não só insiste na sua posição rotundamente ‘chumbada’ pelo Tribunal, mas também clama uma ‘vitória política'”, escreveu o antigo eurodeputado socialista no blog Causa Nossa.

Mas as críticas não se ficam pela reação ao chumbo. Considera Vital Moreira que Marcelo promulgou os apoios sociais “com base numa abstrusa “interpretação conforme à Constituição” da sua lavra, sem nenhuma consistência, num exercício fútil de “ficção constitucional'”.

Escreve o constitucionalista que Marcelo “sobrepôs o seu juízo político ao do Governo em matéria de políticas públicas” e isto, “à custa do atropelo da Constituição”. “No nosso sistema constitucional quem governo é o Governo, não a Assembleia da República, nem , muito menos, o Presidente da República”, frisa no texto Vital Moreira.

Diz ainda Vital Moreira que o Presidente da República “não de deve furtar” à questão que deriva da decisão “incontornável do TC”: “em futuros casos semelhantes vai ele suscitar a questão preventiva da constitucionalidade ou vai continuar a promulgar tais diplomas?”.