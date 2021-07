As bases aéreas do Montijo, de Beja e de Monte Real vão ser alvo de uma intervenção no âmbito do Programa para Remoção de Amianto, informou a Defesa Nacional.

“Foram aprovadas as primeiras três candidaturas apresentadas pela Defesa Nacional no âmbito do Programa para a Remoção de Amianto, financiado pelo Fundo de Reabilitação e Conservação Patrimonial (FRCP). Estas candidaturas foram apresentadas pela Força Aérea Portuguesa e serão apoiadas a fundo perdido, num valor total de mais de 727 mil euros“, lê-se numa nota da Defesa Nacional.

As candidaturas “correspondem a edifícios localizados na Base Aérea N.º 11 (BA11) em Beja, na Base Aérea N.º 6 (BA6) no Montijo [distrito de Setúbal] e na Base Aérea N.º 5 (BA5) em Monte Real [distrito de Leiria]”, acrescenta.

Este fundo visa apoiar iniciativas de reabilitação e conservação do património público, através da remoção de materiais com amianto, contribuindo para a melhoria das condições de segurança e salubridade dos imóveis.

“No universo da Defesa estão identificados todos os edifícios que contêm amianto, num inventário atualizado quadrimestralmente, e têm vindo a ser levadas a cabo diversas intervenções, no sentido de minimizar os problemas que advêm da utilização deste material”, lê-se na nota.

O comunicado sublinha que a Direção-Geral de Recursos da Defesa Nacional continua a apoiar as várias entidades da Defesa na elaboração de candidaturas ao FRCP, de forma a cumprir a legislação, através da remoção do amianto dos edifícios e da sua reabilitação.