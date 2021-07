A coordenadora do BE defendeu esta quinta-feira que a decisão do Tribunal Constitucional (TC) sobre normas de diplomas que reforçavam os apoios sociais revela a justeza desses apoios e que o Orçamento do Estado em vigor “não servia“.

A decisão do Tribunal Constitucional dá-nos duas certezas, a primeira é da justeza dos apoios, porque os apoios em si são constitucionais e são tão importantes, e o Tribunal Constitucional diz que a sua decisão não pode ter sequer efeito retroativos, os apoios têm de ficar com as pessoas”, afirmou.

À margem de uma visita e reunião com a Associação Comunidade Islâmica da Tapada das Mercês e Mem-Martins, no concelho de Sintra (distrito de Lisboa), Catarina Martins assinalou que “se tivesse sido o Governo a criar os apoios e não o parlamento”, não existiria “nenhum problema de inconstitucionalidade”.

“O Governo devia ter agido e não agiu”, criticou, assinalando que “o Governo reconhece isso mesmo e diz que vai manter os apoios que foram legislados”.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

A coordenadora do BE defendeu igualmente que “a decisão do tribunal Constitucional mostra que o Orçamento do Estado em vigor não servia”, uma vez que “os apoios só apareceram porque o parlamento agiu”.

“Há um problema formal de constitucionalidade e o próprio Governo reconhece que o seu orçamento era incapaz porque diz que sim, que vai ultrapassar o veto constitucional e vão eles manter os apoios que estão em vigor”, notou.

Para a dirigente, o Governo deveria reconhecer que “esteve mal no orçamento passado o negar apoio social a tanta gente” e deveria igualmente indicar que “estará agora mais disponível a negociar um orçamento à esquerda, um orçamento que garanta o apoio necessário a todas aquelas pessoas cuja sua atividade foi fortemente abalada pela pandemia”.

A líder bloquista sublinhou também que “ainda bem que o BE fez a proposta, ainda bem que o parlamento a aprovou, que o Presidente da República a promulgou, porque se isso não tivesse acontecido milhares de pessoas tinham ficado sem nenhum apoio”.

E nós garantimos os apoios. O Tribunal Constitucional, pedindo para eles serem do ponto de vista formal, decididos de uma outra forma, acaba por dizer que eles são importantes e o próprio Governo os reconheceu”, sustentou.

Apontando que “muitos destes apoios foram acabando com o tempo”, Catarina Martins considerou que agora é “fundamental garantir o reforço dos apoios sociais porque há tanta gente neste momento numa situação complicada e sem nenhum apoio”.

O Tribunal Constitucional (TC) considerou, na quarta-feira, inconstitucionais várias normas alteradas pelo parlamento relativas ao apoio no estado de emergência e no âmbito da suspensão da atividade letiva e não letiva.

O pedido de fiscalização sucessiva da constitucionalidade foi anunciado pelo primeiro-ministro, António Costa, em 31 de março, na sequência da promulgação pelo Presidente da República de leis aprovadas pela Assembleia da República e que ampliavam os apoios decididos pelo Governo.

O TC declarou inconstitucionais uma norma relativa ao diploma que estabeleceu mecanismos de apoio no âmbito do estado de emergência devido à redução da atividade económica, nomeadamente no alargamento do apoio aos trabalhadores independentes, e duas normas da lei sobre os apoios à atividade letiva e não letiva por considerar que as três implicavam “em parte, um aumento de despesas no corrente ano económico.

Em conferência de imprensa depois de conhecida esta decisão, o secretário de Estado Adjunto do primeiro-ministro, Tiago Antunes, assegurou que “ninguém perderá acesso aos apoios em questão, por força deste acórdão, nem nunca foi essa a intenção do Governo”.