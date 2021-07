Boletim DGS. Taxa de incidência duplicou em pouco mais de 15 dias, mas transmissibilidade volta a cair

A matriz de risco que o Governo usa para determinar o ritmo do desconfinamento, atualizada esta sexta-feira, apresenta, por estes dias, duas tendências diferentes: por um lado, o índice de transmissibilidade (R(t)) volta a descer, para 1,12; mas a incidência de casos não pára de subir, atingindo 355,5 casos por 100 mil habitantes.

A taxa de incidência continua em roda livre, galopando a escala do Governo (que já teve de ser alargada de 240 para 480 no eixo vertical, de forma a conseguir acomodar as sucessivas subidas). O valor atingido esta sexta-feira é já o dobro do que se verificava a 30 de junho (176,9). Desde então subiu para cerca de 179 no dia 2 de julho; 225 no dia 5; 247 no dia 7; 272 na passada sexta-feira; 316 esta segunda; 336 na quarta; e, agora, ronda os 356.

Estes valores, que são atualizados nos boletins de segundas, quartas e sextas, são referentes a todo o país. No caso de se retirarem as regiões autónomas da equação, o número é ainda maior — 366,7.

Em sentido inverso, no entanto, o índice de transmissibilidade da SARS-CoV-2 (que mede quantas pessoas alguém pode infetar num determinado período) tem apresentado uma descida consistente — 1,20 no boletim da Direção-Geral da Saúde de dia 7 de julho (quando atingiu um valor máximo nesta fase); 1,18 no dia 9 de julho; 1,16 na passada segunda-feira; 1,14 na quarta; e agora 1,12. Sem as ilhas, o número é ligeiramente superior esta sexta-feira (1,13), embora também tenha descido duas décimas.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Os 3.547 casos positivos desta sexta-feira são uma diminuição face ao dia anterior (3.641), mas ficam acima do valor registado no mesmo dia da semana passada (3.194). E há 15 dias eram 2.436.

Significa ainda que para encontrar uma sexta-feira pior nestes últimos meses é necessário recuar a 5 de fevereiro, quando se registaram 6.916 casos. Há, ainda assim, uma grande distância entre os dois — o valor agora conhecido é praticamente metade — e ainda maior é a diferença face à pior sexta-feira da pandemia, que teve lugar a 22 de janeiro, com 13.987 casos.