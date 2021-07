A Comissão Europeia voltou a aprovar o auxílio de 1,2 mil milhões de euros à TAP, esta sexta-feira, e, numa decisão separada, abriu uma investigação aprofundada para “avaliar se o apoio à reestruturação que Portugal pretende conceder à TAP está em linha com as regras de ajudas de Estado que são dadas a empresas em dificuldade”.

“A abertura de uma investigação dá a Portugal e a terceiros que estejam interessados ​​a oportunidade de apresentarem comentários”, indica a Comissão Europeia em comunicado.

“Adotámos uma nova decisão de reaprovar o auxílio de emergência à companhia aérea portuguesa TAP, na sequência do recente acórdão do Tribunal Geral [da União Europeia], que anulou a decisão inicial da Comissão”, anunciou a vice-presidente Margrethe Vestager, que tem o pelouro das políticas de concorrência.

“Isto garante que o auxílio de emergência desembolsado à TAP não terá de ser reembolsado, enquanto se continuam os esforços para desenvolver um plano de reestruturação sólido que garanta a viabilidade da TAP a longo prazo, sem necessidade de apoio estatal continuado“, acrescenta a responsável.

E é aqui que entra a investigação aprofundada. “Neste contexto, abrimos também um inquérito sobre o auxílio à reestruturação notificado por Portugal”, revela Vestager, prometendo continuar a ter um “envolvimento construtivo com as autoridades portuguesas nesta questão”.

A investigação de Bruxelas vai avaliar, de acordo com o mesmo comunicado, “se a TAP ou operadores de mercado contribuiriam de forma suficiente para a reestruturação de custos, assegurando assim que o plano de reestruturação não depende em demasia de financiamento público e que, portanto, a ajuda é proporcional”.

Além disso, a Comissão quer saber “se as medidas apropriadas para limitar as distorções à concorrência criadas pelo apoio acompanhariam a reestruturação”.

O Governo quer, segundo o Eco e o Negócios, que a Lufthansa faça parte da solução, entrando no capital da TAP. A companhia alemã poderia desenvolver sinergias com a empresa portuguesa e ajudar a resolver o problema do plano de reestruturação. Segundo a TVI, também uma parceria com a Air France está em cima da mesa.

Para financiar a reestruturação do Grupo TAP, Portugal notificou formalmente a Comissão, a 10 de junho, sobre um pedido de auxílio de 3,2 mil milhões de euros, incluindo o empréstimo de resgate de 1,2 mil milhões, a ser convertido em capital. Está previsto ainda uma garantia estatal de 512 milhões de euros face a empréstimos que sejam concedidos à empresa a partir de 2022.

O pacote de medidas para reduzir custos da TAP prevê, nomeadamente, a divisão dos negócios da TAP SGPS em duas fatias — por um lado, os ativos não essenciais que serão vendidos durante a reestruturação, e, por outro, as companhias aéreas TAP e Portugalia, que vão ser reestruturadas.

Até 2023, a TAP terá de reduzir a frota, encolher a rede e ajustar-se à redução da procura. Ao mesmo tempo, vai renegociando com fornecedores e reduzindo custos com pessoal.

Última atualização do artigo: 11h54