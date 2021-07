A campanha para as presidenciais em São Tomé e Príncipe termina esta sexta-feira naquela é a eleição mais concorrida de sempre, com 19 candidatos, e que ficou marcada por alertas do Presidente cessante contra a compra de votos (‘banho’).

Ao longo das duas semanas, as ações de campanha tiveram algumas limitações devido à pandemia de Covid-19, nomeadamente a proibição de realização de comícios e obrigação de distanciamento social nas passeatas, regras nem sempre cumpridas por candidatos e militantes.

No início da semana, o Presidente da República cessante, Evaristo Carvalho, advertiu contra o chamado banho, a prática de dar dinheiro em troca de votos, criticando a “exploração da pobreza do cidadão“.

“Explorar a pobreza do cidadão para beneficiar do seu voto é imoral e indecoroso“, sublinhou Evaristo Carvalho. As eleições de domingo terão quatro missões de observação, da União Africana, Comunidade Económica dos Estados da África Central (CEEAC), Estados Unidos da América e Japão. Um total de 123.302 eleitores estão recenseados para este ato eleitoral, dos quais 14.693 na diáspora (7.378 em Portugal).