Nem Sporting, nem Câmara, nem PSP, nem Ministério da Administração Interna. Ninguém esteve bem nos festejos do campeonato nacional, concluiu a Inspeção Geral da Administração Interna (IGAI) no relatório que entregou esta semana ao Governo. O inquérito aberto por este organismo focava-se na atuação policial durante as celebrações promovidas pelo Sporting Clube de Portugal a 11 de 12 de maio de 2021, altura em que a Juve Leo convocou uma manifestação. O relatório concluiu, no que respeita à execução, que a PSP podia ter atuado melhor, mas os factos provados não têm relevância disciplinar.

No entanto, ao longo do relatório, a IGAI vai atribuindo responsabilidades a todos. Segundo apurou o Observador, no relatório lê-se que a Câmara de Lisboa já tinha reunido previamente com o Sporting para discutirem os termos das celebrações caso o titulo fosse do Sporting, que não vencia o campeonato há 19 anos.

Quando a Direção Nacional da PSP percebeu o que se estava a passar, porque além da festa havia tambºem uma manifestação agendada da Juve Leo, terá comunicado ao Ministério da Administração Interna. O evento iria implicar a concentração de milhares de pessoas num mesmo espaço em plena pandemia, como aconteceu. Já quase na véspera dos festejos, a PSP faz um parecer onde sugere três cenários alternativos para os festejos, de forma a não concentrar tantas pessoas nos mesmos locais, tal como o Observador então noticiou. O MAI, por seu turno, terá respondido à polícia que os festejos estavam já decididos e não seguiu esses cenários, ignorando as propostas da própria Direção Nacional da PSP.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Na altura, no entanto, o MAI garantiu ao Observador que a PSP tinha participado em inúmeras “reuniões preparatórias das celebrações do título de campeão nacional do Sporting Clube de Portugal com as entidades envolvidas, designadamente a Câmara Municipal de Lisboa, a Direção-Geral da Saúde e o próprio clube”.

Além dos festejos acordados entre a Câmara e o Sporting, também a Juve Leo comunicou à Câmara Municipal que iria fazer uma “manifestação” no dia do jogo em frente ao estádio. O Comando da PSP de Lisboa foi informado, como faz parte das regras sempre que é organizada uma manifestação, também terá dado alternativas, também estas terão sido ignoradas. No entanto, não terá comunicado logo com a Direção Nacional da PSP.

Os festejos acabaram mesmo com uma carga policial sobre os adeptos, para conseguir mobilizá-los. Atuação que mereceu o inquérito aberto pela IGAI. Há neste momento um processo de averiguações sobre o que aconteceu, promovido pela própria Direção Nacional da PSP.

Ao que o Observador apurou, o ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, daria esta sexta-feira uma conferência de imprensa sobre o tema. Aliás no canal do Governo no Youtube estava mesma anunciada uma “reação do MAI” ao relatório para as 11h30. Mas contactado pelo Observador, fonte do MAI disse desconhecer o evento e o vídeo do anúncio desapareceu do site minutos depois. Não se sabe, para já, se o governante vai ou não falar aos jornalistas.