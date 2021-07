A tendência tem sido crescente, mas nada que se assemelhe a esta semana. O número de doentes internados em cuidados intensivos é agora de 72% do valor crítico de 245 camas, quando, a semana passada, era de 56%. Antes disso, estava nos 47% e, há três semanas, nos 36%.

Esta é uma das revelações do relatório semanal das linhas vermelhas da pandemia, da responsabilidade da Direção-Geral da Saúde (DGS) e do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (Insa). Numa altura em que o número de internados em cuidados intensivos se aproxima do limite estabelecido como linha vermelha (174 de 245 camas), o grupo etário com maior número de internados em unidades de cuidados intensivos é o dos 40 aos 59 anos, com um total de 82 casos.

O relatório lembra que, no último mês, este indicador tem vindo a assumir uma tendência crescente e, por isso, a ocupação máxima recomendada para doentes Covid-19 em unidades de cuidados intensivos por região está em atualização e será apresentada na próxima semana.

Quanto ao valor do R(t) apresenta valores superiores a 1 a nível nacional (1,12), mantendo a tendência crescente, sendo mais acentuada nas regiões Norte e Algarve, que apresentam um R(t) de 1,24 e 1,15, respetivamente.

Assim, o Insa e a DGS alertam que o limiar de 240 casos por 100 mil habitantes — já ultrapassado a nível nacional, nas regiões Norte, de Lisboa e Vale do Tejo e do Algarve, deverá ser atingida pelos resto do país em menos de 15 dias.

Maior incidência é entre jovens dos 20 aos 29 anos

É entre os jovens na faixa etária dos 20 aos 29 anos que se regista a taxa de incidência mais elevada do país, com 875 casos por 100 mil habitantes. É também neste grupo que se verifica a segunda maior variação da semana (35%).

A maior variação, 51%, é entre os mais velhos, muito embora entre as pessoas acima dos 80 anos a taxa de incidência seja de 83 casos por 100 mil (a mais baixa do país).

Todos os grupos etários apresentam uma tendência crescente da incidência.

Algarve a subir: incidência é de 883 casos por 100 mil habitantes

A taxa de incidência mantém sinais de crescimento em todo o território. A nível nacional, a incidência cumulativa a 14 dias era, neste relatório do Insa, de 372 casos por 100 mil habitantes, quando, a semana passada, era de 287 casos. A região do Algarve é a que apresenta os valores mais altos do país, embora tenha sido no Norte que a variação da incidência mais aumentou.

No último relatório, o Algarve tinha 674 casos por 100 mil habitantes, valor que sobe para 883 (variação de 32%). No Norte, sobe de 188 para 313 casos por 100 mil habitantes, uma variação de 67%, a mais alta do país.

No Centro, a taxa de incidência é de 195 casos por 100 mil habitantes (era 149 na semana anterior), no Alentejo de 223 (era de 165) e é na região de Lisboa e Vale do Tejo que a situação se mantém mais estável, com uma variação de 13%. Ali, os valores sobem de 438 para 497 casos por 100 mil habitantes. Apesar de estável, é a segunda taxa de incidência mais alta do país.

Testes positivos ultrapassam o limiar definido. Menos controlo das cadeias epidemiológicas

Já tinha acontecido na semana passada e agora volta a acontecer. A nível nacional, a proporção de testes positivos para SARS-CoV-2 foi de 4,9% (era de 4,5% na semana anterior), valor que ultrapassou o limiar definido de 4%. O relatório do Insa e da DGS nota que o número de testes realizados também aumentou nos últimos 7 dias.

Já a proporção de casos confirmados, mas que são notificados com atraso, foi de 4,6% (ligeiramente acima dos 4,5% da semana passada), abaixo do limiar de 10%.

Já no que toca a cadeias de transmissão, os números mostram que o controle já não é o que era há umas semanas. E este é um dos passos fundamentais para conter uma pandemia: identificar e controlar as cadeias de transmissão da doença. Esta semana, o relatório das linhas vermelhas mostra que Portugal começa a falhar nesta frente.

Nos últimos sete dias, 86% dos casos de infeção foram isolados em menos de 24 horas após a notificação (nas duas últimas semanas este valor era de 90%), mas foi entre os contactos dos contagiados que se deu a grande queda — apenas 63% deles foram rastreados e isolados.

A semana passada este valor era de 74%, na semana anterior era de 78%.

Delta mantém-se a dominante. Variante Lambda sem casos, Alfa representa 10%

Aquela que foi durante muito tempo a variante dominante no país, a Alfa (conhecida como variante inglesa), representa agora apenas 10% dos novos casos. A variante Delta, associada à Índia, mantém-se dominante como nas últimas semanas, com valores semelhantes aos revelados no relatório anterior. A Delta representa 88,6% dos casos avaliados na semana de 28 de junho a 4 de julho, quando, nos sete dias anteriores, o valor era de 89,1%.

A frequência desta variante, conclui o relatório, tem aumentado nas últimas semanas em todas as regiões, variando entre os 62,5%, nos Açores, e os 100%, na região do Algarve e na de Lisboa e Vale do Tejo.

A variante Lambda, identificada pela primeira vez no Peru, e classificada como variante de interesse, não voltou a ser identificada em Portugal, mantendo-se identificados os mesmos dois casos da semana anterior.