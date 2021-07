Aos 62 anos, Madonna divulgou na conta de Instagram o trailer do novo documentário “Madame X”, que se foca na digressão de apresentação do álbum com o mesmo nome — em janeiro de 2020, a artista iniciou a digressão europeia, reservando os primeiros concertos no Coliseu de Lisboa, cidade que inspirou o seu mais recente trabalho. O documentário tem assinatura portuguesa, tendo sido realizado pelo videógrafo Ricardo Gomes.

There's only one Madonna. Are you ready for Madame X? Stream the new concert documentary on October 8, only on #ParamountPlus. pic.twitter.com/4N0zG6jKxe — Paramount+ (@paramountplus) July 15, 2021

O também fotógrafo luso pertence ao círculo restrito da cantora há cerca de dois anos e foi o responsável pelas imagens da rainha da pop na digressão Madame X. Já antes afirmou, em entrevista ao Observador, que era a “única pessoa” com acesso ao conteúdo do show da artista a nível visual e fotográfico. “Mais ninguém tem. É uma huge thing [uma coisa muito importante]. A última vez que ela teve alguém a fazer isto foi nos anos 90, quando fizeram um documentário sobre uma tournée dela. Depois disso, nunca mais deixou ninguém fazer. Portanto, é… kind of a big thing [mesmo uma coisa em grande]”, garantiu à data.

No Instagram, Gomes anuncia que este é o primeiro trabalho enquanto realizador: “É uma viagem incrível com a Madonna e com todos os que trabalharam tanto para tornar este show possível. Estarei eternamente grato por esta oportunidade incrível”.

O trailer de poucos segundos antecede o documentário que tem data de estreia prevista para 8 de outubro na plataforma de streaming Paramount+. O filme foi rodado durante um espetáculo em Lisboa, Portugal, com Madonna a encarnar a persona Madame X. “Partilhar minha visão com públicos globais tem sido profundamente significativo para mim”, assegurou a artista em comunicado.

De acordo com a MTV, o documentário vai mostrar ainda imagens de bastidores durante a tour que arrancou em setembro de 2019, nos EUA, e terminou em março 2020, três dias antes do previsto devido à pandemia de Covid-19. A longa-metragem também vai incidir sobre as dificuldades enfrentadas pela cantora que chegou a cancelar concertos alegando que precisava “de ouvir o corpo e descansar”.

A ligação de Madonna ao país, ela que viveu três anos em Lisboa, não termina aqui. Dois dias antes de divulgar o teaser referente ao documentário com cunho nacional, a artista publicou uma fotografia onde é vista a usar uma camisola colorida da marca portuguesa C.R.T.D.